Naučnici tvrde: Najbolje piće za hidrataciju nije voda

RTV SLON
Post na vodi: Šta se zaista dešava u tijelu tokom četiri sedmice
Foto: Pexels

Iako se voda najčešće smatra najboljim izborom za hidrataciju, istraživači su u jednoj studiji pokazali da određeni napici mogu dovesti do većeg zadržavanja tekućine u tijelu tokom nekoliko sati nakon unosa. U toj studiji, objavljenoj u American Journal of Clinical Nutrition, razvijen je tzv. “indeks hidratacije napitaka” i upoređen učinak više uobičajenih pića sa običnom vodom.

Prema rezultatima, najmanju količinu urina u periodu od četiri sata ispitanici su imali nakon oralne rehidracijske otopine, punomasnog mlijeka i obranog mlijeka, u odnosu na kontrolu koja je bila obična voda. To upućuje na to da mlijeko može zadržati tekućinu nešto duže od vode u kratkom vremenskom okviru praćenja.

Autori objašnjavaju da ulogu igra sastav napitka, jer prisustvo hranjivih materija može usporiti pražnjenje želuca i uticati na to koliko brzo se tekućina izlučuje. U studiji se posebno ističe da napici s više elektrolita imaju tendenciju većeg zadržavanja tekućine, a mlijeko uz vodu sadrži i nutrijente poput proteina, masti i ugljikohidrata, kao i natrij.

Stručnjaci koji komentarišu ovu temu navode da elektroliti, poput natrija i kalija, mogu pomoći hidrataciji, dok kalorije u napitku mogu usporiti pražnjenje želuca, pa se i izlučivanje urina može usporiti.

