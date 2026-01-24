Sve više ljudi jutro počinje šoljom vruće vode: Stručnjaci objasnili ima li to stvarnog efekta

Sve je više ljudi koji jutro počinju šoljom tople vode, trend koji se posljednjih mjeseci brzo širi društvenim mrežama. Umjesto kafe, mnogi prvo uključe kuhalo i popiju toplu vodu na prazan stomak, uz tvrdnje da “pokreće probavu”, pomaže kod zatvora i donosi niz drugih koristi. Kako to često zvuči kao previše jednostavno rješenje za previše problema, u raspravu su se uključili i ljekari i nutricionisti.

Sam “trik” je jednostavan, ujutro se popije topla voda, ohlađena na temperaturu koju možete bezbjedno piti, prije doručka. Brojni korisnici TikToka dijele iskustva i rezultate, zbog čega je rutina postala viralna.

Dr. Kunal Sood je jedan od stručnjaka koji je komentarisao ovaj trend i njegove navodne koristi. U videoobraćanju na TikToku rekao je da ispijanje tople vode može “poboljšati probavu”, jer pomaže da se “otopi hrana” koju bi tijelo teže razgradilo, te da može olakšati zatvor. Dr. Sood je naveo i da topla voda može privremeno ubrzati metabolizam.

“Razlog je to što će vaše tijelo raditi na tome da toplu vodu dovede na temperaturu tijela”, ustvrdio je. “Ovo blago povećanje metaboličke stope može pomoći kada pokušavate sagorijevati kalorije.” Dodao je i da ovakav početak dana može poboljšati cirkulaciju i protok krvi jer će “proširiti krvne žile”.

Na društvenim mrežama često se ponavlja i tvrdnja da topla voda ima “detoks” efekat i da pruža snažnu hidrataciju, uz napomenu da je riječ o jeftinom i jednostavnom jutarnjem napitku. U tekstovima koji se bave ovom temom spominje se i da topli napici mogu privremeno pomoći kod začepljenog nosa, u smislu olakšavanja osjećaja zapušenosti.

Koliko je ovaj ritual zaista učinkovit teško je precizno reći, jer su iskustva ljudi različita. Zbog toga se dio odgovora traži u dostupnim stručnim objašnjenjima. Dijetetičarka i nutricionistica Mary Lou Perry, u tekstu za zdravstveni sistem Univerziteta u Virginiji, navela je da temperatura vode nije presudna, jer postoji ograničen broj naučnih dokaza koji direktno upoređuju toplu i hladnu vodu, pa se izbor često svodi na ličnu preferenciju.

Perry objašnjava i da “ispiranje toksina” ne zavisi od temperature vode, jer su za uklanjanje štetnih tvari iz organizma prvenstveno zaduženi jetra i bubrezi, iako dodatna hidratacija svakako koristi tijelu. Također navodi da topla voda može pomoći nekim ljudima kod probave, ali da ne bi rekla da generalno “poboljšava” probavni proces, jer se ponovo najveći dio koristi veže za bolju hidrataciju.

Kada je riječ o metabolizmu, Perry odbacuje tvrdnju da topla voda može ubrzati sagorijevanje, uz objašnjenje da metabolizam prvenstveno regulišu hormoni, tjelesna aktivnost i unos kalorija, a ne topli napitak. U istom tekstu navodi i da je priča o “boljoj cirkulaciji” preuveličana, jer se voda do dolaska do želuca brzo ohladi, pa praktično nema dovoljno topline koja bi mogla širiti krvne žile na način kako se to predstavlja.

Sve u svemu, jutarnja šolja tople vode može biti bezopasan način da unesete tečnost čim ustanete i da lakše uđete u dan. Ono što se, prema stručnim objašnjenjima, ne treba očekivati jesu “čudesni” efekti, posebno kada se radi o metabolizmu, detoksu i velikim promjenama u cirkulaciji.