Poljoprivrednici FBiH: Zabrane uvoza mesa neka važe za sve, bez pogodovanja

Jasmina Ibrahimović
Crveno meso
Foto: Ilustracija/

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH oglasilo se nakon informacije da je Ured za veterinarstvo BiH zabranio uvoz mesa iz Južne Amerike, navodeći da pozdravljaju jaču kontrolu uvoza, ali da se ovakve mjere moraju primjenjivati ravnopravno prema svim državama kako bi se izbjeglo pogodovanje jednima na štetu drugih.

Iz Udruženja podsjećaju da godinama traže dosljedne mehanizme zaštite domaće proizvodnje, ali da, kako tvrde, njihove inicijative često nailaze na ignorisanje nadležnih institucija. “Svjesni smo da na domaćem tržištu nema dovoljno mesa, ali i to je posljedica odluka donosilaca politika. Tražimo od vas ako ste već krenuli u pravcu zabrana uvoza, radite to isto prema svima, dakle ne pogodujte nikome”, poručili su u saopćenju.

Poljoprivrednici posebno ukazuju na primjer Srbije, za koju tvrde da jednostrano krši potpisane sporazume i zabranjuje uvoz robe iz BiH, te traže da se mjere uvode jednako prema svima.

Upozorili su i na, kako navode, problem kvaliteta uvezene robe, ističući da se na tržištu BiH često pojavljuju proizvodi lošije klase koji se prodaju kao roba najvišeg kvaliteta. “Tražimo snažnije i dosljedne kontrole svega što ulazi na tržište BiH. Ne smije se desiti da se uvozi roba treće klase koja se potom prodaje kao prva”, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika FBiH.

pročitajte i ovo

Magazin

Odmrzavate li meso na sobnoj temperaturi? Stručnjaci upozoravaju da to ne...

Magazin

Meso u frižideru i zamrzivaču: Koliko dugo je zaista sigurno za...

Magazin

Najveća greška koju ljudi rade pri kupovini mesa

Tuzla i TK

Poljoprivrednici iz TK kreiraju plan rada za 2026. godinu

Vijesti

Udruženje poljoprivrednika FBiH: Bez isplate poticaja slijede protesti i blokade

BiH

Upozorenje poljoprivrednika: Nema viška mlijeka na tržištu, traže regulisanje uvoza mlijeka

BiH

Stiže novi Zakon o radu, evo šta donosi

Sport

Aleksa Jugović novo pojačanje tuzlanske Slobode

Istaknuto

Ustavni sud BiH: Neustavne odluke o izboru premijera i ministara Vlade RS

Vijesti

Ekshumirani posmrtni ostaci u Kozarcu

Magazin

Mačak Filou prešao 250 kilometara i vratio se vlasnicima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]