Tragedija u Miričini kod Gračanice: Dvoje mrtvih nakon upotrebe vatrenog oružja

Dvije osobe smrtno su stradale u subotu navečer u naselju Miričina kod Gračanice nakon upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno Uprave policije Tuzlanskog kantona.

Prema informacijama iz MUP-a TK, Policijska stanica Gračanica je 21. juna 2026. godine oko 19.40 sati zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina došlo do upotrebe vatrenog oružja te da ima povrijeđenih osoba.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici Policijske stanice Gračanica, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, kao i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica.

Dolaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave. Policijski službenici zatekli su tijelo žene inicijala N.K. (1958), koja nije davala znakove života.

Povrijeđeni muškarac S.K. (1958) prevezen je sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem. Uviđajne radnje obavljaju istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i drugih istražnih radnji.