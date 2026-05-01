MUP TK najavio pojačane kontrole tokom prvomajskih praznika

Uprava policije MUP-a TK najavila je pojačane aktivnosti tokom prvomajskih praznika, kada se na području Tuzlanskog kantona očekuje veće kretanje građana.

Policijski službenici vršit će pojačane obilaske izletišta, otvorenih prostora i naseljenih mjesta, s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i prevencije imovinskih krivičnih djela.

Pojačane kontrole bit će provedene i u saobraćaju, posebno na frekventnim saobraćajnicama, magistralnim putevima i raskrsnicama. Kontrole će biti usmjerene na prekoračenje brzine, vožnju pod uticajem alkohola, korištenje mobitela tokom vožnje i poštivanje saobraćajnih propisa.

Iz Uprave policije apeluju na građane da se ponašaju odgovorno, poštuju propise i svojim primjerom doprinesu sigurnosti tokom praznika.

Građanima su na raspolaganju brojevi 122 i 035/365-365, lokal 177, Operativni centar Uprave policije MUP-a TK.