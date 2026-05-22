Dan policije TK danas se obilježava u Lukavcu, gdje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Uprava policije, organizuje niz aktivnosti povodom 22. maja.

Program počinje u 9:55 sati polaskom ešalona vozila i jedinica policije kroz ulicu 25. novembar do Trga slobode, gdje je u 10 sati planirano polaganje cvijeća. Nakon toga slijedi svečani defile od Trga slobode do Trga Bremena, gdje će Jedinica policije za specijalnu podršku izvesti pokaznu vježbu.

U nastavku programa predviđena je prezentacija policijske opreme ispred Centra za kulturu u Lukavcu, dok će svečana akademija biti održana u 11 sati.

Zbog obilježavanja Dana policije TK, na području Lukavca uvodi se privremena izmjena režima saobraćaja i obustava saobraćaja u više ulica, među kojima su ulice Patriotske lige, Trg slobode, Branilaca Bosne, Redžepa ef. Muminhodžića i Titova ulica.

Iz Uprave policije MUP-a TK navode da se sve aktivnosti realizuju uz provođenje sigurnosnih mjera, kako bi manifestacija protekla u sigurnom okruženju.

Građani su obaviješteni da pokazna vježba Jedinice policije za specijalnu podršku traje oko pet minuta, uz korištenje zvučnih efekata, te da nema razloga za uznemirenost.