Dan policije TK: Najavljena nova zapošljavanja i jačanje kapaciteta

Pljačka u centru Lukavca i to na očigled brojnih građana. Ipak, policija je reagovala u rekordnom vremenu. Sve je bilo gotovo za nekoliko minuta, a pljačkaši su uhapšeni.

Na sreću, ovo je bila samo pokazna vježba Jedinice za specijalnu podršku koja je održana u sklopu obilježavanja Dana policije Tuzlanskog kantona. Kako ističu iz Uprave policije, ovakve vježbe su ključne za održavanje spremnosti jedinica i brzu reakciju u realnim situacijama, a upravo rezultati rada i obučenosti vide se i na terenu.

„Ovo što imamo policije mi ćemo ravnomjerno da rasporedimo i sigurno ćemo svakom izazovu da odgovorimo. Imali smo raznih dešavanja i to su bili testovi da se vidi kako je Uprava policije spremna da odgovori svim izazovima koji su pred nama“, rekao je Elvir Mahmutović, direktor Uprave policije MUP-a TK.

Sve ove aktivnosti, uz kontinuirana ulaganja u opremu i obuke, dio su šire strategije jačanja policijskih struktura, poručuju iz resornog kantonalnog ministarstva. U toku je prijem novih policijskih službenika i mlađih inspektora, a uskoro se očekuje i novi konkurs kojim bi se dodatno popunili kapaciteti, posebno u kontekstu odlaska velikog broja policajaca u penziju.

„Imamo određeni nedostatak policijskih službenika, a trenutno provodimo konkursnu proceduru u okviru koje primamo 180 policijskih službenika i 20 mlađih inspektora. Ovih 20 mlađih inspektora već je spremno za upućivanje na Akademiju” rekao je Nedžad Bristrić, ministar unutrašnjih poslova TK.