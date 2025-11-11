Udruženje poljoprivrednika FBiH: Bez isplate poticaja slijede protesti i blokade

Arnela Šiljković - Bojić
Isplata novčanih podrški za mlijeko i tov u FBiH
Isplata novčanih podrški za mlijeko i tov u FBiH

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine organizovalo je danas sastanak u Odžaku, a glavne teme odnosile su se na probleme u vezi s isplatom poticaja, otkupa sirovog mlijeka, te otkupne cijene i fiskalne račune koji su uslov za ostvarivanje podrške.

Jure Kopačević, predsjednik Udruženja poljoprivrednika „Žito“, koje je član krovnog udruženja Federacije BiH, rekao je Feni da su poljoprivrednici na sastanku usvojili niz konkretnih zaključaka.

-Prvi je ukidanje obaveze fiskalnog računa kao uslova za ostvarivanje poticaja, te vraćanje uslova iz pravilnika iz 2023. godine. Drugi zahtjev odnosi se donošenje pravilnika o preraspodjeli sredstava poticaja u poljoprivredi najkasnije do 30. septembra za narednu godinu, bez izmjena tokom godine, te uključivanje poljoprivrednih udruženja u proces donošenja pravilnika – rekao je Kopačević.

Treći zaključak, odnosno zahtjev, tiče se isplate svih poticaja do kraja godine za kompletnu poljoprivrednu proizvodnju.

-Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune, traži se smjena ministra poljoprivrede. Također, poljoprivrednici zahtijevaju sastanak s premijerom Federacije BiH u roku od sedam dana, a ako se ne održi mogući su protesti i blokade graničnih prelaza – rekao je Kopačević.

Posebno je istakao problem fiskalnih računa, koji su postali prepreka za ostvarivanje poticaja, naročito u kontekstu nabavke mehanizacije i sadnog materijala.

-Ako nemate fiskalni račun, ne možete ostvariti poticaje. A mnogi proizvođači nisu bili obavezni da ih izdaju – rekao je.

Na pitanje o rastu uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, koji je prošle godine vrijednosno porastao za oko 16 posto, a količinski za oko 12 posto, Kopačević je upozorio na negativne posljedice po domaće proizvođače.

-Uvozni proizvodi ruše otkupne cijene i ugrožavaju opstanak domaćih farmi i slična je situacija i u biljnoj proizvodnji – dodao je Kopačević.

pročitajte i ovo

BiH

Upozorenje poljoprivrednika: Nema viška mlijeka na tržištu, traže regulisanje uvoza mlijeka

Tuzla i TK

Tuzlanski kanton među prioritetima u borbi protiv zagađenja zraka u FBiH

Vijesti

Penzioneri se dogovorili s Vladom FBiH: Minimalna penzija će biti 700...

Tuzla i TK

Poljoprivrednici u Tuzli dužni prijaviti plan proizvodnje do 15. novembra

Vijesti

Promijenjen termin isplate: Evo kada će biti penzije u FBiH

Vijesti

Nasiha Pozder potpisala ugovore za projekte zaštite okoliša u Federaciji BiH

Vijesti

Dodik bio pod američkim sankcijama i 1995. godine zajedno sa Radovanom Karadžićem

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Islamska zajednica poziva Tužilaštvo BiH da reaguje na izjave Milorada Dodika

Vijesti

CIK pokreće postupak protiv Milorada Dodika zbog fašističkog govora u Istočnom Sarajevu

Vijesti

Dodik započeo kampanju govorom mržnje: “Niko ne laže više od Turčina”

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]