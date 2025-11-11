Udruženje poljoprivrednika FBiH: Bez isplate poticaja slijede protesti i blokade

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine organizovalo je danas sastanak u Odžaku, a glavne teme odnosile su se na probleme u vezi s isplatom poticaja, otkupa sirovog mlijeka, te otkupne cijene i fiskalne račune koji su uslov za ostvarivanje podrške.

Jure Kopačević, predsjednik Udruženja poljoprivrednika „Žito“, koje je član krovnog udruženja Federacije BiH, rekao je Feni da su poljoprivrednici na sastanku usvojili niz konkretnih zaključaka.

-Prvi je ukidanje obaveze fiskalnog računa kao uslova za ostvarivanje poticaja, te vraćanje uslova iz pravilnika iz 2023. godine. Drugi zahtjev odnosi se donošenje pravilnika o preraspodjeli sredstava poticaja u poljoprivredi najkasnije do 30. septembra za narednu godinu, bez izmjena tokom godine, te uključivanje poljoprivrednih udruženja u proces donošenja pravilnika – rekao je Kopačević.

Treći zaključak, odnosno zahtjev, tiče se isplate svih poticaja do kraja godine za kompletnu poljoprivrednu proizvodnju.

-Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune, traži se smjena ministra poljoprivrede. Također, poljoprivrednici zahtijevaju sastanak s premijerom Federacije BiH u roku od sedam dana, a ako se ne održi mogući su protesti i blokade graničnih prelaza – rekao je Kopačević.

Posebno je istakao problem fiskalnih računa, koji su postali prepreka za ostvarivanje poticaja, naročito u kontekstu nabavke mehanizacije i sadnog materijala.

-Ako nemate fiskalni račun, ne možete ostvariti poticaje. A mnogi proizvođači nisu bili obavezni da ih izdaju – rekao je.

Na pitanje o rastu uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, koji je prošle godine vrijednosno porastao za oko 16 posto, a količinski za oko 12 posto, Kopačević je upozorio na negativne posljedice po domaće proizvođače.

-Uvozni proizvodi ruše otkupne cijene i ugrožavaju opstanak domaćih farmi i slična je situacija i u biljnoj proizvodnji – dodao je Kopačević.