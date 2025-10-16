Poljoprivrednici u Tuzli dužni prijaviti plan proizvodnje do 15. novembra

Poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzle, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, obavezni su prijaviti plan proizvodnje za narednu godinu najkasnije do 15. novembra 2025. godine, ukoliko žele ostvariti pravo na federalne novčane podrške, rečeno je iz Gradske uprave.

Ova obaveza propisana je članom 7. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/24, 73/24 i 91/24).

Prijava se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac PPP), koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) ili u kancelariji broj 223 u zgradi Gradske uprave Tuzla, svakog radnog dana od 8:00 do 12:00 sati.

Popunjene obrasce proizvođači trebaju predati u Centar za pružanje usluga građanima, na šalteru za prijem zahtjeva.

Za dodatne informacije, poljoprivrednici se mogu obratiti Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle na broj telefona 035/307-386.