„Vlast se prepala sirotinje“: Policija spriječila protest poljoprivrednika u Sarajevu

Najavljeni protest poljoprivrednika u Sarajevu danas je spriječen nakon što je policija zaustavila kolonu traktora na ulazima u grad.

Oko 70 poljoprivrednika krenulo je iz različitih pravaca ka zgradi Vlade Kantona Sarajevo, gdje su planirali mirno izraziti nezadovoljstvo zbog dugovanja i kašnjenja u isplatama poticaja, no nisu uspjeli stići do odredišta.

Pinjo: „Vlast se prepala sirotinje“

Kolona je zaustavljena na dvije lokacije – kod Stupa i Semizovca – čime je okupljanje u potpunosti onemogućeno. Generalni sekretar Udruženja peradara Federacije BiH, Mesud Pinjo, izjavio je da je protest bio uredno najavljen i da nije postojala namjera izazivanja incidenata. „Ovo što se desilo je bruka i sramota, ne samo lokalno nego i međunarodno. Ljudi su krenuli mirno, na skromnim traktorima, samo da poruče vlastima da je dosta. Umjesto toga, zaustavljeni su na pola puta. Vlast se prepala sirotinje“, kazao je Pinjo.

Poljoprivrednici tvrde da kašnjenja u isplatama poticaja dostižu desetine miliona maraka, a posebno su pogođeni peradari i mljekari koji mjesecima čekaju sredstva. „Za 2025. godinu nije isplaćeno ništa. Ljudi koji proizvode hranu za građane i redovno izmiruju obaveze sada su primorani iz vlastitih džepova pokrivati troškove, dok ih vlast ostavlja na cjedilu. To je van svake pameti“, naglasio je Pinjo.

Podrška poljoprivrednika iz Tuzlanskog kantona

Podršku kolegama iz Sarajeva pružila je i delegacija poljoprivrednika iz Tuzlanskog kantona. Predstavnik Udruženja peradara TK, Mevludin Kahvedžić, istakao je da svi proizvođači moraju imati jednak tretman. „I mi smo prošle godine imali slične probleme, ali smo ih kroz pritisak na vladu i ministarstvo riješili. Vjerujemo da će i poljoprivrednici iz Sarajeva istrajati u svojoj borbi“, rekao je.

Okupljeni su izrazili žaljenje što je incident zabilježen baš na završni dan Sarajevo Film Festivala. „Bilo bi dobro da svijet vidi kako vlasti tretiraju one koji ih hrane. Dok gosti uživaju u festivalu, proizvođači koji obezbjeđuju hranu za stolove zaustavljeni su na cestama“, dodao je Pinjo.