Dabrovi su se nakon gotovo dvije decenije ponovo pojavili uz rijeku Bosnu, na području sela Vranjak kod Modriče.

Njihovo prisustvo zabilježeno je u blizini ušća rijeke Rijeke u Bosnu, a tragovi aktivnosti ovih životinja privukli su pažnju lokalnog stanovništva i ljubitelja prirode.

Fotografije koje potvrđuju aktivnosti dabrova na ovom području objavio je Radio Modriča, dokumentujući njihov povratak na stanište na kojem dugo nisu bili primijećeni.

Dabrovi su najveći glodari u Evropi, a poznati su po sposobnosti da grade brane i mijenjaju izgled vodenih tokova. Njihove aktivnosti imaju značajnu ulogu u prirodnim ekosistemima jer mogu stvarati nova vodena staništa i doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti.

Povratak dabrova na rijeku Bosnu mogao bi ukazivati na postojanje povoljnijih uslova za njihov život i razmnožavanje. Ipak, za pouzdanu procjenu stanja njihovog staništa potrebna su dodatna stručna istraživanja.

Istovremeno, njihovo prisustvo otvara i pitanje praćenja aktivnosti na vodotocima. Izgradnja brana i obaranje stabala mogu utjecati na lokalne vodne tokove, posebno u blizini ušća pritoka, zbog čega je važno pratiti eventualne promjene.

Dabrovi na rijeci Bosni ponovo su tako postali dio životinjskog svijeta ovog područja, nakon skoro 20 godina od njihovog ranije zabilježenog prisustva.

Prema informacijama Radija Modriča, najnoviji tragovi njihovih aktivnosti fotografisani su upravo na mjestu gdje se rijeka Rijeka ulijeva u Bosnu.