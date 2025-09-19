U Gradačcu i Modriči pronađeno oko 23 kilograma marihuane

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK, Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, 18. septembra 2025. godine na području Gradačca, u saradnji sa policijskim službenicima PU/PS Gradačac, realizovali su akciju usmjerenu na sprečavanje zloupotrebe narkotika.

Nakon ranije prikupljenih operativnih saznanja i postupajući po naredbi Općinskog suda u Gradačcu, izvršen je pretres putničkog motornog vozila kojim je upravljao N.K. (1969) iz Modriče. Tom prilikom pronađena je biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.

Daljnjom realizacijom naredbe pretreseni su kuća, pomoćni objekti, dvorište i obližnja parcela koje koristi navedena osoba na području Modriče. Pretresom je pronađena i privremeno oduzeta veća količina biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu – prema preliminarnom vaganju riječ je o oko 23 kilograma. Također je pronađeno i sedam stabljika koje asociraju na indijsku konoplju, dužine oko dva metra.

O svemu je obaviješten kantonalni tužilac, po čijoj je naredbi osumnjičenom N.K. oduzeta sloboda. Nakon kriminalističke obrade on će, uz izvještaj, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

U realizaciji aktivnosti učestvovali su i policijski službenici Policijske uprave Doboj – Policijske stanice Modriča.