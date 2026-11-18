Brza cesta Doboj Istok – Šićki Brod, jedan od planiranih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskom kantonu, ušla je u novu fazu pripreme projektne dokumentacije.

JP Autoceste Federacije BiH danas su objavile tender za izbor firme koja će obavljati stručni nadzor i kontrolu izrade idejnog projekta ove saobraćajnice, a procijenjena vrijednost nabavke iznosi gotovo 240.000 KM.

Tenderom je predviđeno angažovanje stručnog savjetnika koji će pratiti izradu projektne dokumentacije i provjeravati njenu kvalitetu. Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 205.000 KM bez PDV-a, odnosno 239.850 KM s uključenim porezom.

Postupak javne nabavke je otvoren, a osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača bit će najniža ponuđena cijena. Predviđeno trajanje ugovora je 15 mjeseci.

Brza cesta Doboj Istok – Šićki Brod bit će duga skoro 42 kilometra

Prema postojećem idejnom rješenju, planirana brza cesta imat će dužinu od približno 41,8 kilometara i povezivat će područje Doboj Istoka i Gračanice sa Šićkim Brodom kod Tuzle.

Trasa počinje na međuentitetskoj liniji u blizini Klokotnice, dok je završetak predviđen na spoju s planiranom autocestom Tuzla – Orašje.

Projektna dokumentacija predviđa izgradnju interregionalnog čvorišta i šest petlji, kao i 16 mostova i vijadukata, među kojima je jedan dužine približno kilometar.

Na trasi su planirani i 25 podvožnjaka, jedan nadvožnjak te dva tunela, što ukazuje na složenost buduće saobraćajnice.

Za izradu idejnog projekta planirano gotovo 4,8 miliona KM

Paralelno s izborom stručnog kontrolora provodi se postupak odabira projektanta koji će biti zadužen za izradu idejnog projekta.

Procijenjena vrijednost ovog posla iznosi 4,1 milion KM bez PDV-a, odnosno 4.797.000 KM s PDV-om. Rok za dostavljanje ponuda bio je danas, 18. novembra, do 10:30 sati.

Izabrani stručni savjetnik bit će zadužen za kontrolu projektnih rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i dokumentacije potrebne za pribavljanje urbanističke saglasnosti.

Poseban fokus bit će na funkcionalnosti trase i mogućnostima smanjenja troškova izgradnje, uključujući optimizaciju dužine saobraćajnice te broja i dimenzija planiranih objekata.

Prema tenderskim uslovima, kontrolor će morati dostavljati izvještaje najkasnije deset dana nakon prijema pojedinih dijelova dokumentacije, dok su sastanci s projektantom i predstavnicima Autocesta FBiH predviđeni najmanje dva puta mjesečno.

Za stručnu kontrolu traži se iskusan tim inženjera

Firma koja se prijavljuje na tender mora imati iskustvo u kontroli, reviziji ili stručnom savjetovanju pri izradi projekata autocesta i brzih cesta.

Jedan od uslova je prethodno realizovan ugovor slične vrste, vrijedan najmanje 100.000 KM bez PDV-a, u posljednje tri godine.

Stručni tim treba uključivati voditelja i sedam kontrolora različitih oblasti, uključujući projektovanje trase, mostove, tunele, geotehniku, geologiju, hidrotehniku i geodeziju. Za ključne članove tima traži se najmanje sedam godina profesionalnog iskustva.

Pored toga, predviđen je poseban tim za reviziju sigurnosti saobraćaja, čiji voditelj mora imati najmanje deset godina iskustva.

Za izvršenje ugovora izabrana firma morat će osigurati bankarsku garanciju u visini deset posto ugovorene vrijednosti s PDV-om.

Objavljeni tender odnosi se na pripremu i kontrolu projektne dokumentacije, a ne na izvođenje građevinskih radova. Datum početka izgradnje brze ceste Doboj Istok – Šićki Brod još nije utvrđen.