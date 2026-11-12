Doček Nove godine 2027: Ko i gdje nastupa u BiH?

Doček Nove godine 2027 već se priprema u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine, a poznata su i imena velikih muzičkih zvijezda koje će nastupiti na gradskim trgovima. Tuzla će u novu godinu ući uz Severinu, Bihać uz Dubiozu kolektiv, Mostar uz Željka Samardžića, a Banja Luka uz Nedu Ukraden. Sarajevo priprema višednevni muzički program, dok se u Zenici još čekaju zvanične informacije o javnom dočeku.

Do najluđe noći ostalo je nešto manje od 50 dana, a građani već mogu birati između nekoliko gradova koji su predstavili svoje novogodišnje planove. Ipak, dok je Bihać objavio gotovo kompletan praznični program, u Tuzli se još čeka predstavljanje svih sadržaja manifestacije „Zima u Tuzli“, a u Sarajevu zvanična potvrda glavnih izvođača za 31. decembar.

Doček Nove godine 2027. u Tuzli uz Severinu, ali kompletan program još nije objavljen

Tuzla će 2027. godinu dočekati uz Severinu, koja će 31. decembra nastupiti na Trgu slobode. Njen angažman poznat je još od juna, kada je Turistička zajednica Grada Tuzle zaključila ugovor s Agencijom Zeus iz Tuzle, vrijedan 230.000 KM bez PDV-a.

Kako je RTV Slon ranije objavio, ugovor je dodijeljen pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, uz obrazloženje da je riječ o jedinstvenom umjetničkom nastupu.

Manifestacija „Zima u Tuzli 2026/2027“ planirana je od 18. decembra do 10. januara, ali kompletan muzički i zabavni program još nije predstavljen. Zasad je poznato ime glavne zvijezde novogodišnje noći, dok se informacije o ostalim izvođačima i događajima očekuju u narednom periodu.

I prije objavljivanja kompletnog programa, ovogodišnja Zima u Tuzli izazvala je polemike zbog cijena zakupa ugostiteljskih kućica na Trgu slobode. Prema javnom pozivu Turističke zajednice Grada Tuzle, zakup jedne kućice tokom trajanja manifestacije iznosi 5.850 KM.

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Bihać objavio bogat program: Devet dana koncerata i Dubioza kolektiv za doček

Bihać je među gradovima koji su najranije predstavili kompletan raspored prazničnih događaja. Manifestacija „Winter Park Bihać 2026“ trajat će od 24. decembra do 1. januara, a na Gradskom trgu nastupit će brojni poznati izvođači iz Bosne i Hercegovine i regije.

Program počinje 24. decembra koncertom Divljih jagoda, uz nastup predgrupe Start. Dan kasnije publiku će zabavljati Ilma Karahmet, uz predgrupu Dadi Redžić, dok je 26. decembar rezervisan za grupu Let 3 i predgrupu Retro.

Željko Samardžić nastupit će 27. decembra, a 28. decembra na scenu izlaze Adi Šoše i Al Music Band. Za 29. decembar najavljen je Parni valjak, dok će 30. decembra koncert održati Vanna, uz nastupe Dženana Rakića i sastava Gušt ‘n’ Roll.

Centralni doček 31. decembra donosi cjelodnevni program. Od 11 do 13 sati nastupit će Okus Meda, u 19 sati počinje program koji pripremaju DJ Desh i DJ Moshpit, dok je koncert sastava Belo Kopče zakazan za 20:30 sati.

Glavna zvijezda novogodišnje noći bit će Dubioza kolektiv, čiji koncert počinje u 23 sata. Praznično slavlje nastavit će se i prvog dana 2027. godine, kada će u Bihaću nastupiti grupa Galija.

Pored večernjih koncerata, tokom trajanja Winter Parka predviđen je i svakodnevni program rezidentnog DJ-a. U okviru šire praznične ponude najavljeni su i Božićni koncert „Radujte se narodi“ 19. decembra, Novogodišnji Rotary koncert 21. decembra te nastup benda Harmony 22. decembra u Žegaru.

Organizatori manifestacije su Grad Bihać, Turistička zajednica Grada Bihaća i Kulturni centar Bihać.

Mostar dočekuje 2027. uz Željka Samardžića, a 1. januara nastupa Petar Grašo

Mostar je također otkrio glavne izvođače novogodišnjeg programa. Građane i posjetioce u 2027. godinu uvest će Željko Samardžić, čiji je koncert planiran za 31. decembar na platou iza Gimnazije Mostar.

Novogodišnja proslava nastavit će se 1. januara, kada će na istoj lokaciji nastupiti Petar Grašo. Riječ je o dva velika koncerta kojima Mostar nastavlja praksu organizovanja višednevnih prazničnih sadržaja.

U toku su i pripreme za ovogodišnju adventsku manifestaciju, koja će obuhvatiti muzičke, zabavne i ugostiteljske sadržaje. Grad Mostar objavio je javne pozive vezane za organizaciju programa i zakup prostora, a potpuni raspored adventskih događaja još se dopunjava.

Banja Luka uz Nedu Ukraden: Pjevačica potvrdila nastup za Novu godinu

Banjalučane će u 2027. godinu uvesti Neda Ukraden, koja je 9. novembra potvrdila da će nastupiti na javnom dočeku u ovom gradu.

Nakon ranijih nezvaničnih informacija o njenom angažmanu, pjevačica je u razgovoru za BL portal potvrdila koncert i otkrila da se raduje ponovnom susretu s banjalučkom publikom.

Podsjetila je na svoj prethodni nastup na dočeku 2022. godine, ističući da joj je taj koncert ostao u lijepom sjećanju. Ovog puta najavljuje energičan repertoar, uz pjesme koje će publiku od početka koncerta podići na noge.

Iako je nastup Nede Ukraden potvrđen, kompletan program novogodišnje proslave u Banjoj Luci još nije zvanično predstavljen.

Sarajevo priprema višednevni program, za centralni doček spominju se dva poznata benda

Glavni grad Bosne i Hercegovine priprema niz koncerata uoči i nakon Nove godine, ali imena izvođača za centralni doček 31. decembra još nisu zvanično potvrđena.

Prema dosadašnjim najavama, 28. decembra trebala bi nastupiti Tijana Dapčević, dan kasnije grupa Valentino, dok je za 30. decembar planiran koncert Nene Belana.

Slavlje bi trebalo biti nastavljeno 1. januara koncertom Divljih jagoda, dok je za 2. januar najavljen Tony Cetinski.

Kada je riječ o centralnoj novogodišnjoj noći, ranije se spominjala mogućnost nastupa Marije Šerifović. Međutim, prema nezvaničnim informacijama koje su objavili pojedini mediji, za 31. decembar mogli bi biti angažovani Zabranjeno pušenje i Bombaj štampa.

Gradska uprava Sarajeva još nije zvanično potvrdila ova imena, pa zasad nije moguće sa sigurnošću reći ko će nastupiti na centralnom dočeku.

Zenica i ostali gradovi još čekaju potvrdu izvođača

Za doček Nove 2027. godine u Zenici zasad nisu objavljene pouzdano potvrđene informacije o izvođačima koji će nastupiti na centralnoj gradskoj proslavi.

Slično je i u Trebinju, Brčkom, Travniku i drugim gradovima koji još nisu predstavili kompletne programe ili zvanično potvrdili glavne izvođače za novogodišnju noć.

Doček Nove godine 2027. tako već donosi raznovrsnu muzičku ponudu u Bosni i Hercegovini. Dok su Tuzla, Bihać, Mostar i Banja Luka otkrili imena glavnih zvijezda, Sarajevo još čeka zvaničnu potvrdu izvođača za 31. decembar, a Zenica i dio drugih gradova tek trebaju predstaviti svoje novogodišnje planove.