Radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli odgođeni: Poznato šta koči nastavak sanacije

Radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli, čiji je nastavak bio planiran za 2. novembar, odgođeni su zbog nepovoljnih vremenskih prilika. JP Ceste Federacije BiH potvrdile su da je dio planiranih radova već završen, dok nastavak sanacije zavisi i od aktivnosti lokalnog komunalnog preduzeća.

Riječ je o projektu sanacije asfaltnog kolovoza na dionicama magistralnih cesta M4_011 Šićki Brod 1 – Simin Han 1 i M4_311 Tuzla 7 – Tuzla 6, čija ukupna vrijednost iznosi približno 500.000 KM.

Prema informacijama JP Ceste Federacije BiH, dio radova na navedenim dionicama već je izveden, ali preostale aktivnosti nisu mogle biti nastavljene prema prvobitnom planu.

Radovi na Južnoj saobraćajnici čekaju i završetak komunalnih zahvata

Osim nepovoljnih vremenskih prilika, nastavak određenih radova uslovljen je i završetkom aktivnosti lokalnog komunalnog preduzeća, koje treba izvršiti prekop preko magistralne ceste.

Nastavak radova bio je predviđen za ponedjeljak, 2. novembra, ali je zbog pogoršanja vremena prolongiran.

Iz JP Ceste Federacije BiH navode da će javnost biti blagovremeno obaviještena o novom terminu izvođenja radova.

Sanacija magistralnih dionica vrijedna oko 500.000 KM

Izvođač radova je kompanija JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka.

Radovi na Južnoj saobraćajnici dio su aktivnosti na sanaciji putne infrastrukture u Tuzli, a prema posljednjim informacijama, novi datum njihovog nastavka još nije saopćen.