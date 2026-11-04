Poznato svih 35 zastupnika u Skupštini TK, evo ko ulazi u “Plavu salu”

Skupština Tuzlanskog kantona u novom sazivu imat će 35 zastupnika iz devet političkih stranaka i koalicija, nakon Općih izbora održanih 4. oktobra 2026. godine.

Najviše mandata osvojila je Stranka demokratske akcije (SDA), koja će imati 14 zastupnika, dok je drugoplasirani SDP osvojio sedam zastupničkih mjesta.

Građani Tuzlanskog kantona na izborima su birali svoje predstavnike za naredni četverogodišnji mandat, a nakon završetka brojanja glasova i potvrđivanja izbornih rezultata poznat je novi sastav kantonalne skupštine.

Prema rezultatima koje je potvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Demokratska fronta i Građanski savez osvojili su tri mandata, koliko je pripalo i koaliciji Narod i pravda i Stranka penzionera/umirovljenika BiH.

Po dva zastupnika imat će Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koalicija NES, PDA i Naprijed te Naša stranka. Po jedno mjesto osvojili su SBB i koalicija BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa.

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Grafika: Flourish

Skupština TK: SDA osvojila 14 mandata

Najviše glasova među kandidatima SDA osvojio je Šekib Umihanić, ukupno 17.006, dok je drugi po broju glasova Smajo Mandžić sa 12.892.

Zastupnici SDA u novom sazivu Skupštine TK su:

Šekib Umihanić (17.006), Smajo Mandžić (12.892), Lejla Vuković (7.687), Selma Smajić (2.407), Bahrudin Ahmetagić (6.024), Fahrudin Skopljak (4.287), Senad Alić (5.824), Ediba Avdić (1.708), Selma Jukan (3.961), Edin Dedić (3.739), Minela Agić (3.264), Damir Šišić (2.396), Monika Novaković (1.880) i Suvada Džuzdanović (1.504).

SDP će imati sedam zastupnika

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine osvojila je sedam mandata. Najveću pojedinačnu podršku dobio je Dževad Hadžić sa 5.989 glasova.

Mandate su osvojili:

Dževad Hadžić (5.989), Mirela Memić (2.243), Slađan Ilić (3.663), Vahidin Smajlović (3.578), Azra Ljaljić (1.896), Adel Jukan (1.525) i Radojka Stojak (980).

Demokratska fronta i Građanski savez osvojili tri mandata

Koaliciju Željko Komšić za građansku državu, DF/GS, u Skupštini TK predstavljat će tri zastupnika.

To su Mahir Mešalić (3.894), Dragana Bosankić (1.047) i Ivana Mijatović (1.295).

Narod i pravda i Stranka penzionera sa tri zastupnika

Tri mandata osvojila je i koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine.

U Skupštinu TK ulaze Adis Fazlić (1.938), Silva Banović (722) i Suad Hadžić (2.114).

Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima dva mandata

Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je dva zastupnička mjesta, a predstavljat će je Žarko Vujović (2.295) i Mirnes Gušić (2.121).

Koalicija NES, PDA i Naprijed osvojila dva mandata

Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed, koja je na izborima nastupila pod nazivom Za evropsku BiH zajedno, imat će dva zastupnika.

Mandate su osvojili Lejla Ćebić Đerzić (3.454) i Emir Idrizović (2.599).

Naša stranka sa dva zastupnika

Naša stranka osvojila je dva mandata, a u novom sazivu kantonalne skupštine predstavljat će je Omer Berbić (2.774) i Mirsad Čamdžić (1.614).

SBB osvojio jedan mandat

Savez za bolju budućnost BiH, SBB Fahrudin Radončić, imat će jednog zastupnika u Skupštini TK.

Mandat je osvojio Emir Salihović (2.859).

BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa sa jednim zastupnikom

Koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa osvojila je jedno zastupničko mjesto.

U Skupštinu TK ulazi Jasmin Handžić (2.081).

Za skupštinsku većinu potrebno najmanje 18 zastupnika

Iako je SDA osvojila najviše mandata, sa 14 zastupnika nema dovoljan broj glasova za samostalno formiranje skupštinske većine. Za većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona potrebno je najmanje 18 od ukupno 35 zastupnika.

SDA i Demokratska fronta zajedno imaju 17 mandata, dok bi im eventualna podrška dva zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu omogućila većinu od 19 zastupnika. Riječ je o matematičkoj mogućnosti, a ne potvrđenom koalicionom dogovoru.

Prema potvrđenim rezultatima, SDA je osvojila ukupno 58.337 glasova, odnosno 36,34 posto važećih glasova, dok je SDP dobio 28.775 glasova ili 17,92 posto.