Ko od vijećnika iz Tuzle ide u Skupštinu TK i šta će biti s njihovim mandatima?

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla na izborima za Skupštinu TK pokušali su lokalni mandat zamijeniti mjestom u kantonalnom parlamentu. Tako su se na kandidatskim listama za Skupštinu TK našli vijećnici Omer Berbić, Svjetlana Kakeš, Berisa Ahmetović, Admir Hasanbašić, Mirza Malkočević, Nedžad Jusić, Dejan Kovačević i Mirnes Ajanović.

Međutim, prema trenutnim preliminarnim rezultatima samo je jedan od njih na putu da to i ostvari.

Berbić zasad jedini ulazi u Skupštinu TK

Najbolji rezultat među aktuelnim tuzlanskim vijećnicima ostvario je Omer Berbić. Kandidat Naše stranke, koji je na listi za Skupštinu TK bio na posljednjem, 40. mjestu, trenutno ima 2.719 preferencijalnih glasova ili 36,68 posto glasova svoje liste.

Naša stranka prema sadašnjoj projekciji osvaja dva mandata, a oni bi pripali Berbiću i Mirsadu Čamdžiću. Ukoliko konačni rezultati potvrde takav poredak i Berbić prihvati mandat zastupnika u Skupštini TK, više neće moći istovremeno biti vijećnik Gradskog vijeća Tuzla. Izborni zakon BiH propisuje da jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu funkciju.

To bi značilo novu promjenu unutar Kluba Naše stranke u Gradskom vijeću Tuzla.

Na lokalnim izborima 2024. godine Naša stranka osvojila je dva vijećnička mandata, koje su prvobitno dobili Omer Berbić i Muharem Kabil. Nakon Kabilove ostavke mandat je početkom 2025. godine dodijeljen Dragani Berberović Gagro.

Ako Berbiću prestane mandat zbog prelaska u Skupštinu TK, Centralna izborna komisija BiH provodi postupak prestanka mandata i dodjeljuje ga sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste Naše stranke sa Lokalnih izbora 2024. godine. Uputstvo CIK-a iz 2026. izričito uređuje postupak dodjele mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste iste političke stranke.

Ko će konkretno zauzeti Berbićevo mjesto zavisit će od službene odluke CIK-a i konačnog poretka kandidata sa liste Naše stranke iz 2024. godine.

Svjetlana Kakeš zasad ostaje u Gradskom vijeću

Aktuelna vijećnica SDP-a Svjetlana Kakeš također je bila kandidatkinja za Skupštinu TK, pod rednim brojem 11.

Prema trenutnim rezultatima osvojila je 914 preferencijalnih glasova ili 3,39 posto glasova SDP-ove liste. SDP prema sadašnjoj projekciji dobija sedam mandata, dok se Kakeš nalazi iza kandidata koji trenutno ulaze u krug za osvajanje tih mjesta.

Ako konačni rezultat ostane približno isti, njen mandat u Gradskom vijeću Tuzla ostaje nepromijenjen.

Berisa Ahmetović nije u trenutnoj projekciji za mandat

Vijećnica SDA Berisa Ahmetović bila je kandidatkinja za Skupštinu TK sa 18. mjesta kandidatske liste.

Trenutno ima 1.005 preferencijalnih glasova, odnosno 1,87 posto glasova SDA. Iako SDA prema sadašnjem rasporedu osvaja najveći broj mandata u Skupštini TK, Ahmetović nije među kandidatima koji se trenutno nalaze u projekciji ulaska u novi saziv.

To znači da prema sadašnjim rezultatima nastavlja mandat u Gradskom vijeću Tuzla.

Hasanbašić iza kandidata koji uzima jedini mandat koalicije. Admir Hasanbašić, vijećnik Tuzlanske alternative, bio je četvrti kandidat koalicije BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa za Skupštinu TK. Osvojio je 719 preferencijalnih glasova ili 12,76 posto podrške svojoj listi.

Koaliciji prema trenutnoj projekciji pripada jedan mandat, a prvi kandidat za njegovo osvajanje je

Jasmin Handžić, koji ima više od dvije hiljade preferencijalnih glasova. Hasanbašić zbog toga trenutno ne mijenja funkciju i ostaje vijećnik Gradskog vijeća Tuzla.

Malkočević i Jusić nisu među prva tri kandidata NiP-a

Na listi Naroda i pravde i Stranke penzionera našla su se čak dva aktuelna vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, Mirza Malkočević i Nedžad Jusić. Malkočević je bio na 40, a Jusić na 39. mjestu kandidatske liste.

Malkočević trenutno ima 1.269 preferencijalnih glasova ili 12,64 posto, dok je Jusić dobio 573 glasa ili 5,70 posto. Prema trenutnoj projekciji ovoj listi pripadaju tri mandata, a ispred njih se nalaze Adis Fazlić, Silva Banović i Suad Hadžić.

Prema sadašnjem stanju ni Malkočević ni Jusić ne bi napustili Gradsko vijeće Tuzla.

Dejan Kovačević ima snažan lični rezultat, ali HDZ ostaje ispod praga

Dejan Kovačević, aktuelni vijećnik HDZ-a BiH, dobio je 509 preferencijalnih glasova ili 20,18 posto glasova svoje liste. To ga stavlja odmah iza Vinka Pavlovića po ličnoj podršci među kandidatima HDZ-a.

Problem za Kovačevića je rezultat same stranke. HDZ BiH trenutno ima oko 1,6 posto glasova za Skupštinu TK i ostaje ispod praga potrebnog za učešće u raspodjeli mandata.

Zbog toga njegov vijećnički mandat u Tuzli prema sadašnjim rezultatima nije ugrožen.

Ajanović osvojio polovinu glasova BOSS-a, ali bez kantonalnog mandata

Mirnes Ajanović ostvario je ubjedljivo najbolji rezultat unutar BOSS-a. Od ukupno 3.037 glasova stranke, Ajanović je lično dobio 1.506, odnosno 49,59 posto.

Ipak, BOSS je na nivou Tuzlanskog kantona osvojio 1,97 posto glasova i nije prešao izborni prag. Bez obzira na Ajanovićev visok udio preferencijalnih glasova, stranka zato trenutno nema mandat u Skupštini TK.

Ajanović tako prema preliminarnom rezultatu ostaje u Gradskom vijeću Tuzla.

Šta se dešava sa vijećničkim mandatom kada kandidat ode u Skupštinu TK?

Izborni zakon BiH ne dozvoljava istovremeno obavljanje dvije neposredno izabrane javne funkcije. Mandat vijećnika Gradskog vijeća i mandat zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona spadaju u neposredno izabrane funkcije.

Kada vijećniku zbog prihvatanja druge nespojive funkcije prestane mandat, Centralna izborna komisija donosi odluku o njegovom prestanku i pokreće postupak dodjele mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa iste liste sa lokalnih izbora. Takvu proceduru Tuzla je već imala, između ostalog, nakon ostavke Muharema Kabila početkom 2025. godine, kada je njegovo mjesto dobila Dragana Berberović Gagro.

Prema trenutnim rezultatima Općih izbora 2026. godine, od aktuelnih vijećnika Gradskog vijeća Tuzla upravo je Omer Berbić jedini koji se nalazi u projekciji za direktan ulazak u Skupštinu TK. Ako takav rezultat bude potvrđen i prihvati kantonalni mandat, njegovo mjesto u Gradskom vijeću bit će upražnjeno, a CIK će ga dodijeliti narednom kvalifikovanom kandidatu sa liste Naše stranke iz 2024. godine.