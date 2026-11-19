Jelena Mičić, inspektorica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), mogla bi završiti u pritvoru nakon što je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Sudu BiH uputilo prijedlog za njegovo određivanje. Osumnjičena je za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a istraga se odnosi na sumnje da su povjerljive informacije iz policijskih predmeta dospijevale do osoba koje su bile pod istragom.

Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor zbog opasnosti od ometanja daljnjeg postupka, uključujući mogućnost utjecaja na svjedoke i prikrivanja dokaza.

Prema obrazloženju Tužilaštva, postoji bojazan da bi osumnjičena boravkom na slobodi mogla uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, kao i utjecati na svjedoke, saučesnike ili druge osobe povezane s predmetom.

Jelena Mičić uhapšena u policijskoj akciji „Krug“

Inspektorica SIPA-e uhapšena je 17. novembra u okviru policijske akcije kodnog naziva „Krug“, a narednog dana predata je u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Tokom akcije obavljeni su pretresi povezani s osumnjičenom, uključujući njenu službenu kancelariju i porodičnu kuću.

Istraga je pokrenuta na osnovu podataka prikupljenih iz aplikacije Sky ECC, koja je korištena za šifrovanu komunikaciju. Istražitelji sumnjaju da su preko osumnjičene i drugih osoba povjerljivi podaci iz policijskih istraga dostavljani osobama koje su bile predmet istražnih radnji.

Mičić se tereti da je, postupajući kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, prekoračila granice svojih ovlaštenja s ciljem pribavljanja koristi drugoj osobi ili nanošenja štete.

Riječ je o sumnji na krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. O prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora odlučivat će Sud Bosne i Hercegovine.