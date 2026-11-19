Eksplozija na Ilidži, koja se dogodila u utorak u ranim jutarnjim satima, rezultirala je oštećenjem dva automobila i prozora na stambenoj zgradi, a policija je istog dana uhapsila dvojicu osumnjičenih. Prema nezvaničnim informacijama, eksplozivna naprava navodno je bačena na policijsku patrolu.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policijski službenici Policijske uprave Ilidža u utorak, 17. novembra, u 17:15 sati uhapsili su A. P. (1991) i E. T. (1983), obojicu rođenih u Sarajevu i nastanjenih na Ilidži.

Oni se sumnjiče za krivično djelo izazivanje opće opasnosti, odnosno izazivanje opće opasnosti u vezi s oštećenjem tuđe stvari.

Eksplozija na Ilidži uslijedila nakon paljenja automobila

Prema informacijama policije, osumnjičeni se terete da su oko dva sata iza ponoći u Ulici dr. Silve Rizvanbegović izazvali požar na putničkom automobilu.

Nekoliko sati kasnije, oko 4:30, u istoj ulici aktivirano je eksplozivno sredstvo.

U incidentima nije bilo povrijeđenih osoba, ali su oštećena dva automobila i dva prozorska stakla na stambenoj zgradi.

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio Hayat, dvojica osumnjičenih navodno su bacila bombu na policijsku patrolu. MUP Kantona Sarajevo u saopćenju nije potvrdio da je policijska patrola bila meta napada.

O događajima je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i ovlašteni sudski vještak protivpožarne zaštite.

Prema informacijama koje prenose mediji, očekuje se i odluka o eventualnom određivanju pritvora osumnjičenima.