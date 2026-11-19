Napad u Makarskoj, u kojem je teško povrijeđena 53-godišnja žena, prema pisanju hrvatskih medija počinio je 24-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji ima dvojno državljanstvo. Policija je osumnjičenog pronašla nakon potrage, a zbog teških povreda i on je prevezen u bolnicu.

Incident se dogodio sinoć oko 22:50 sati u naselju Veliko Brdo na području Makarske. Prema informacijama koje je objavila Slobodna Dalmacija, osumnjičeni je došao pred kuću svoje bivše djevojke, s kojom je prekinuo vezu prije nekoliko mjeseci.

Djevojku nije zatekao kod kuće, a potom je, kako se sumnja, nožem napao njene roditelje. Otac je uspio pobjeći, dok je majka zadobila više povreda.

Povrijeđena žena hitno je prevezena helikopterom Hitne medicinske službe u Klinički bolnički centar Split.

Napad u Makarskoj: Osumnjičeni pronađen s teškim povredama

Nakon napada 24-godišnjak je pobjegao, zbog čega je policija pokrenula opsežnu potragu. Pronađen je oko 00:50 sati, približno dva sata nakon incidenta, s teškim povredama na rukama i vratu.

Prema informacijama iz KBC-a Split, osumnjičeni je operisan i nalazi se na odjeljenju intenzivnog liječenja. Njegovo zdravstveno stanje je teško i životno je ugrožen.

Glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga potvrdila je da je povrijeđena žena dobrog općeg zdravstvenog stanja te da se nalazi u dnevnoj bolnici Zavoda za neurohirurgiju. Na tijelu ima više reznih rana.

Hrvatski mediji nezvanično navode da bi žena mogla biti njemačka ili austrijska državljanka jer u bolnici komunicira na njemačkom jeziku. Njeno državljanstvo još nije potvrđeno jer medicinsko osoblje nije imalo uvid u lične dokumente.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti napada u Makarskoj.