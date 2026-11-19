FUP u Sarajevu zaplijenio je oko 50 kilograma materije za koju se sumnja da je kanabis, više od 17.000 eura i dva vozila, a tokom policijske akcije uhapšene su dvije osobe. Riječ je o državljaninu Crne Gore i muškarcu iz Sarajeva, koji se sumnjiče za međunarodnu trgovinu drogom.

Policijska akcija provedena je u srijedu, 18. novembra, tokom primopredaje droge, u okviru nastavka višemjesečne operativne akcije „Transporter“.

Slobode su lišeni B. D. (1992), državljanin Crne Gore, i A. K. (2003) iz Sarajeva. Akcija je realizovana pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbi Suda BiH.

FUP u Sarajevu oduzeo kamion, automobil i veću količinu novca

Tokom pretresa osumnjičenih, teretnog vozila MAN i automobila Golf VI policijski službenici pronašli su oko 50 kilograma materije koja izgledom podsjeća na kanabis.

Osim sumnjive materije, pronađeno je i privremeno oduzeto više mobilnih telefona, novac u iznosu većem od 17.000 eura te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnog djela.

Privremeno su oduzeta i oba vozila, kamion crnogorskih registarskih oznaka i Golf VI s registarskim oznakama Bosne i Hercegovine.

Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka kriminalističke obrade u prostorijama Federalne uprave policije, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Tužilaštva BiH.