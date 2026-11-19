Najjači bolovi koje čovjek može osjetiti nisu uvijek posljedica teških povreda. Među posebno bolnim stanjima nalaze se migrena, bubrežni kamenci i srčani udar, ali i manje poznati poremećaji koji mogu izazvati izuzetno intenzivne i dugotrajne bolove.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi se kao izvor pregleda 20 zdravstvenih stanja koja mogu izazvati izuzetno snažnu bol. Ipak, ne postoji univerzalna medicinska ljestvica koja može pouzdano odrediti koji je bol najjači. Osjećaj bola razlikuje se od osobe do osobe, a zavisi od uzroka, trajanja, zdravstvenog stanja i individualne osjetljivosti.

Najjači bolovi mogu se javiti u glavi i licu

Među posebno bolnim stanjima nalaze se klaster glavobolje, koje se javljaju iznenada i izazivaju izuzetno jak bol, najčešće oko jednog oka ili na jednoj strani glave. Za razliku od obične glavobolje, bol može biti toliko snažna da osoba ne može mirno sjediti ili ležati. Napadi obično traju od 15 minuta do tri sata, a mogu se ponavljati nekoliko puta dnevno, često u približno isto vrijeme.

Uz bol se mogu javiti suzenje i crvenilo oka, začepljen nos i oticanje kapka. Naziv klaster dolazi od toga što se napadi pojavljuju u grupama, odnosno tokom određenog perioda, nakon kojeg osoba može sedmicama ili mjesecima biti bez tegoba.

Neuralgija trigeminusa je stanje koje izaziva izuzetno jake bolove u licu zbog nadraženosti ili pritiska na živac koji prenosi osjećaje iz lica prema mozgu. Bol se najčešće javlja na jednoj strani lica, u području obraza, vilice ili oko oka, a oboljeli je opisuju kao iznenadan električni udar ili snažno probadanje.

Napadi obično traju nekoliko sekundi do dvije minute, ali se mogu ponavljati mnogo puta tokom dana. Čak i jednostavne radnje poput pranja zuba, žvakanja, razgovora ili laganog dodira lica mogu izazvati novi napad, zbog čega ovo stanje ozbiljno otežava svakodnevni život.

Treće stanje iz ove grupe je migrena, koja se razlikuje od uobičajene glavobolje. Najčešće izaziva pulsirajući bol na jednoj strani glave, uz mučninu, povraćanje i izraženu osjetljivost na svjetlost i zvukove. Napadi mogu trajati od nekoliko sati do nekoliko dana.

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Povrede i bolesti zglobova koje otežavaju svaki pokret

Prijelom kosti može izazvati izuzetno snažan bol, posebno neposredno nakon povrede. Intenzitet zavisi od mjesta prijeloma, njegovog oblika i oštećenja okolnih tkiva, a bol se često pojačava pri pokušaju pomjeranja povrijeđenog dijela tijela.

Smrznuto rame je stanje u kojem rameni zglob postaje bolan i ukočen, a pokretljivost se postepeno smanjuje. Osobi može biti teško podići ruku, obući jaknu ili se počešljati, dok oporavak ponekad traje i nekoliko godina.

Artritis obuhvata bolesti koje uzrokuju bol, upalu, oticanje i ukočenost zglobova. Kod težih oblika tegobe se javljaju i tokom mirovanja, a svakodnevno kretanje može postati izrazito naporno.

Posebno bolan oblik upale zglobova je giht, koji nastaje zbog nakupljanja kristala mokraćne kiseline. Najčešće zahvata nožni palac, a napad se može pojaviti iznenada, često tokom noći. Zglob postaje crven, otečen i toliko osjetljiv da čak i dodir posteljine može izazvati jak bol.

Hernija diska nastaje kada se dio mekog tkiva između pršljenova izboči i pritisne živac. Bol se može širiti iz donjeg dijela leđa prema nogama ili iz vrata prema rukama, a prate je trnci, utrnulost i slabost mišića.

Slične tegobe izaziva i išijas, kod kojeg se bol širi iz donjeg dijela leđa preko stražnjice niz nogu, ponekad sve do stopala. Kod težih oblika sjedenje, hodanje i ustajanje mogu biti izuzetno bolni.

Bubrežni kamenci i bolesti unutrašnjih organa izazivaju snažne bolove

Među najjače bolove ubrajaju se i oni koje mogu izazvati bubrežni kamenci. Dok se kamen nalazi u bubregu, osoba ponekad nema nikakve simptome. Međutim, kada se pokrene i počne prolaziti kroz mokraćovod, može izazvati iznenadnu bol u leđima ili boku koja se širi prema stomaku i preponama.

Bol često dolazi u talasima, a mogu je pratiti mučnina, povraćanje i krv u mokraći.

Akutna upala gušterače, poznata i kao pankreatitis, izaziva snažnu bol u gornjem dijelu stomaka koja se može širiti prema leđima. Često je praćena povraćanjem, povišenom temperaturom i ubrzanim radom srca, a teži oblici zahtijevaju bolničko liječenje.

Upala slijepog crijeva, odnosno crvuljka, obično počinje bolom oko pupka, koji se kasnije premješta u donji desni dio stomaka. Bol se može pojačavati tokom hodanja ili kašljanja, a neliječena upala može dovesti do pucanja crvuljka i ozbiljnih komplikacija.

Čir na želucu također može izazvati snažne bolove, najčešće u gornjem dijelu stomaka. Posebno opasne komplikacije nastaju kada dođe do krvarenja ili pucanja zida želuca, što zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Hronična stanja kod kojih bol može trajati godinama

Fibromialgija je hronično stanje koje uzrokuje rasprostranjene bolove u tijelu, često praćene umorom, poremećajima spavanja i poteškoćama s koncentracijom. Osobe koje imaju fibromialgiju mogu osjećati bol čak i pri dodirima koji drugim ljudima ne izazivaju nelagodu.

Kompleksni regionalni bolni sindrom najčešće se razvija nakon povrede ruke ili noge. Bol može trajati znatno duže od očekivanog oporavka, a često je praćen oticanjem, promjenom boje kože i izraženom osjetljivošću na dodir.

Herpes zoster, poznat i kao pojasasti herpes, virusna je bolest koja izaziva bol i osip s mjehurićima. Bol se često opisuje kao pečenje, žarenje ili probadanje, a kod pojedinih pacijenata može trajati mjesecima nakon nestanka osipa.

Među izrazito bolnim stanjima nalazi se i anemija srpastih ćelija, nasljedna bolest krvi koja može dovesti do začepljenja sitnih krvnih sudova. Zbog toga nastaju bolne krize koje zahvataju kosti, zglobove, grudi i stomak, a mogu trajati satima ili danima.

Poslijeoperacijska bol razlikuje se zavisno od vrste operacije, mjesta zahvata i oporavka pacijenta. Kod većine ljudi postepeno se smanjuje, ali kod nekih može potrajati mjesecima i razviti se u hroničnu bol.

Endometrioza može izazvati bolove koji ženama otežavaju svakodnevni život

Endometrioza je bolest kod koje tkivo slično sluznici maternice raste izvan maternice, najčešće u području zdjelice. Može izazvati izuzetno bolne menstruacije, dugotrajne bolove u donjem dijelu stomaka, kao i bol tokom spolnog odnosa, mokrenja ili pražnjenja crijeva.

Kod nekih žena simptomi su blagi, dok druge zbog intenziteta bola nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti. Jačina tegoba ne mora odgovarati proširenosti bolesti, pa i manje promjene mogu uzrokovati ozbiljne probleme.

Srčani udar može biti praćen jakom boli, ali i manje prepoznatljivim simptomima

Srčani udar jedno je od najopasnijih stanja na ovom popisu. Nastaje kada je dotok krvi u dio srčanog mišića naglo smanjen ili prekinut, što može izazvati snažan pritisak, stezanje ili bol u grudima.

Bol se može širiti prema rukama, leđima, vratu ili vilici, a često je prate hladan znoj, mučnina i otežano disanje.

Ipak, srčani udar ne mora uvijek izazvati izrazito jak bol. Kod žena, starijih osoba i ljudi koji boluju od dijabetesa simptomi mogu biti manje tipični, zbog čega svaka sumnja na infarkt zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Zašto porođajni bolovi nisu među ovih 20 stanja?

Iako se porođaj često opisuje kao jedno od najbolnijih ljudskih iskustava, porođajni bolovi nisu obuhvaćeni ovim konkretnim pregledom 20 zdravstvenih stanja. Razlog nije to što su manje intenzivni od navedenih bolova, nego što se pregled prvenstveno bavi bolestima, povredama i zdravstvenim poremećajima.

Porođaj je prirodan fiziološki proces, a bolovi koji ga prate nastaju zbog kontrakcija maternice, otvaranja grlića maternice i pritiska na okolna tkiva. Njihov intenzitet značajno se razlikuje od žene do žene, a zavisi i od toka porođaja, trajanja trudova, položaja djeteta i primijenjenih metoda ublažavanja bola.

Koliko porođaj može biti bolan pokazuje i istraživanje objavljeno 2021. godine u stručnom časopisu Headache, u kojem su osobe s klaster glavoboljom ocjenjivale intenzitet različitih bolnih iskustava.

U tom istraživanju klaster glavobolja dobila je prosječnu ocjenu 9,7 od mogućih 10, dok je porođajni bol ocijenjen prosječnom ocjenom 7,2.

Riječ je o subjektivnim procjenama ispitanika, a ne o univerzalnom pravilu prema kojem je jedna vrsta bola uvijek jača od druge.

Zbog toga izostanak porođajnih bolova s ove liste ne znači da oni ne pripadaju među najintenzivnija bolna iskustva koja čovjek može doživjeti.

Najjači bolovi ne moraju uvijek ukazivati na najopasnije zdravstveno stanje, kao što ni izostanak snažne boli ne znači da ozbiljna bolest nije prisutna. Iznenadna bol u grudima, snažna i neuobičajena bol u stomaku ili druge naglo nastale tegobe praćene alarmantnim simptomima zahtijevaju hitnu medicinsku procjenu.