Van Goghova slika „Kesteni u cvatu“ prodata je na aukciji u New Yorku za 190,4 miliona dolara, čime je postavljen novi aukcijski rekord za djela slavnog nizozemskog slikara. Prodaja je održana u srijedu u organizaciji aukcijske kuće Sotheby's, nakon što je postignut dogovor kojim je riješen dugogodišnji spor oko historije vlasništva nad umjetninom.

Djelo pod originalnim nazivom „Châtaigniers en fleurs“ nastalo je 1890. godine u francuskom mjestu Auvers-sur-Oise, tokom posljednjih mjeseci života Vincenta van Gogha.

Postignuta cijena nadmašila je prethodni aukcijski rekord za njegova djela, koji je iznosio 117,2 miliona dolara. Toliko je u novembru 2022. godine plaćeno za sliku „Voćnjak s čempresima“ iz 1888. godine, na aukciji kuće Christie's.

Prema pisanju New York Timesa, kupovinu je obavio poznati trgovac umjetninama William Acquavella, koji vodi galeriju Acquavella Galleries.

Van Goghova slika bila predmet spora zbog prodaje u nacističkom periodu

Prije rekordne aukcije riješen je spor između vlasnika slike i nasljednika njemačkog izdavača jevrejskog porijekla Samuela Fischera, koji je umjetninu kupio u Parizu 1909. godine.

Fischerova porodica prodala je sliku 1936. godine, u vrijeme nacističke vlasti. Njegovi nasljednici tvrdili su da porodica nije dobrovoljno odlučila prodati vrijedno djelo, već da je na takav potez bila primorana zbog finansijskih gubitaka i progona tokom nacističkog perioda.

Advokat nasljednika Gunnar Schnabel ranije je tražio da Sotheby's dokaže kako je slika prodata po tadašnjoj tržišnoj cijeni i da prodaja nije bila posljedica političkih i ekonomskih pritisaka.

Aukcijska kuća saopćila je da je prije prodaje postignut sporazum između porodice Blaquier-Arrieta, koja je posjedovala sliku od 1975. godine, i svih zakonskih nasljednika Samuela i Hedwig Fischer. Finansijski detalji sporazuma nisu objavljeni.

Nakon aukcije, predstavnik Fischerovih nasljednika izrazio je nadu da će rješavanje ovog slučaja ohrabriti i druge porodice koje su tokom nacističkog progona izgubile vrijedna umjetnička djela da nastave tražiti pravdu.

Jedno od najskupljih Van Goghovih djela

Iako je prodajom slike „Kesteni u cvatu“ postavljen novi aukcijski rekord, prema pisanju New York Timesa, još jedno Van Goghovo djelo dostiglo je sličnu vrijednost izvan javne aukcije.

Riječ je o slici „Le Zouave“ iz 1888. godine, koja je prije manje od godinu dana navodno prodata u privatnoj transakciji za približno 190 miliona dolara.

Rekordna prodaja u New Yorku učinila je „Kestene u cvatu“ najskupljim Van Goghovim djelom prodanim na javnoj aukciji, a ujedno i najskupljim umjetničkim djelom prodatim na aukciji tokom ovogodišnje jesenje sezone.