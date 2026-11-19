Oslobađanje rudnika od putarine na dizel-gorivo za 2027. godinu predložila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a ovom mjerom bili bi obuhvaćeni brojni rudnici, među kojima su Kreka, Banovići i Đurđevik. Prijedlog se odnosi na ukupno 32.093.801 litar dizel-goriva godišnje, namijenjenog proizvodnim procesima.

Odluka o utvrđivanju prijedloga donesena je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a bit će upućena Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH na razmatranje.

Koji rudnici bi bili oslobođeni plaćanja putarine?

Na spisku rudnika za koje se predlaže oslobađanje od plaćanja putarine nalaze se Rudnik uglja Kreka iz Tuzle, Rudnici mrkog uglja Banovići i Đurđevik, kao i rudnici mrkog uglja Kakanj, Breza, Zenica i „Abid Lolić“ Travnik-Bila.

Prijedlog obuhvata i Rudnik uglja Gračanica iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, rudnike boksita u Širokom Brijegu, Posušju i Jajcu, kompaniju LAGER iz Posušja te Rudnik GEOMET iz Olova.

Riječ je o rudnicima koji dizel-gorivo koriste u svakodnevnim proizvodnim procesima, zbog čega troškovi goriva predstavljaju važnu stavku u njihovom poslovanju.

Oslobađanje rudnika od putarine radi stabilnije proizvodnje

Iz Vlade FBiH pojašnjeno je da je svaki rudnik pojedinačno dostavio podatke o potrebnim količinama dizel-goriva za koje se traži oslobađanje od plaćanja putarine.

Navedene količine usklađene su s odobrenim godišnjim i trogodišnjim planovima rada rudnika, a ukupna predložena količina iznosi nešto više od 32 miliona litara godišnje.

Prema obrazloženju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, oslobađanje rudnika od putarine trebalo bi doprinijeti smanjenju proizvodnih troškova i stvaranju povoljnijih uslova za rad rudarskog sektora.

Cilj predložene mjere je osigurati nesmetanu proizvodnju, stabilno snabdijevanje električnom energijom privrede i građana te ostvarivanje planiranog energetskog bilansa Federacije BiH.

Da bi se predloženo oslobađanje primjenjivalo u 2027. godini, potrebno je da o njemu odluči Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.