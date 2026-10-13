Rudnik Kreka zapošljava nove radnike na neodređeno vrijeme

Rudnik uglja Kreka Tuzla objavio je oglas za prijem 16 novih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Za odabrane kandidate predviđen je probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Oglasom je planirano zapošljavanje ukupno 16 izvršilaca, a zainteresovani kandidati mogu se upoznati s radnim mjestima, opisima poslova i uslovima koje je potrebno ispuniti za prijavu.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji, uslovima zapošljavanja i načinu podnošenja prijava dostupne su u tekstu oglasa objavljenom putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Kompletan oglas za posao u Rudniku Kreka dostupan je na OVOM LINKU.