Vlada Federacije BiH odobrila je uvezivanje radnog staža za ukupno 43 radnika rudnika Kreka u Tuzli i Zenica, koji su ispunili uslove za odlazak u penziju. Za izmirenje zaostalih obaveza po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja predviđeno je ukupno 3.569.886,34 KM.

Odluke su donesene na telefonskoj sjednici Vlade FBiH, održanoj u srijedu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Uvezivanje radnog staža za devet radnika Kreke i 34 rudara iz Zenice

Prvom odlukom odobreno je uvezivanje staža za devet radnika Rudnika uglja Kreka u Tuzli, koji su stekli uslove za penzionisanje. Za ovu namjenu predviđeno je 320.029,08 KM, a sredstva će biti osigurana iz vlastitih sredstava rudnika.

Druga odluka odnosi se na 34 radnika Rudnika mrkog uglja Zenica, za koje je odobreno 3.249.857,26 KM. Novac je osiguran kreditnim sredstvima Svjetske banke, kroz Projekat pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini.

Za provođenje odluka zaduženi su JP Elektroprivreda BiH, rudnici Kreka i Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje te Porezna uprava Federacije BiH.

Program zapošljavanja za radnike Nove željezare Zenica

Vlada FBiH razmatrala je i položaj radnika Nove željezare Zenica koji su usljed stečaja ostali bez zaposlenja.

Federalni zavod za zapošljavanje zadužen je da pripremi poseban program kojim bi se omogućilo zapošljavanje bivših radnika kod poslodavaca u Federaciji BiH.

Program će obuhvatiti uslove učešća, iznos i trajanje finansijske podrške, kao i obaveze poslodavaca i drugih učesnika.

Rudnici bi mogli biti oslobođeni plaćanja putarine na dizel

Na istoj sjednici utvrđen je i prijedlog da rudnici u Federaciji BiH tokom 2027. godine budu oslobođeni plaćanja putarine na dizel gorivo koje koriste za proizvodnju.

Prijedlog, koji će biti upućen Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, odnosi se na ukupno 32.093.801 litar dizel goriva godišnje.

Ovom mjerom bili bi obuhvaćeni rudnici Kreka, Đurđevik, Kakanj, Breza, Zenica, Banovići i „Abid Lolić“ Travnik-Bila, kao i Rudnik uglja Gračanica u Gornjem Vakufu-Uskoplju.

Na spisku su i rudnici boksita u Širokom Brijegu, Posušju i Jajcu, kompanija LAGER iz Posušja te Rudnik GEOMET iz Olova.

Kako je saopćeno iz Vlade FBiH, predložene količine goriva usklađene su s planovima rada rudnika, a cilj je osigurati kontinuitet proizvodnje i stabilno snabdijevanje električnom energijom.