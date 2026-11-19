Presuda za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića bit će izrečena u utorak, 24. novembra, u Kantonalnom sudu u Sarajevu. Odluka će biti donesena u ponovljenom sudskom postupku protiv Save Marinkovića i Aleksandra Macana, a izricanje je zakazano za 9 sati, potvrđeno je Feni iz ovog suda.

Ponovno suđenje uslijedilo je nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo prvostepenu presudu kojom su dvojica optuženih bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne.

Zašto je ponovljeno suđenje za ubistvo sarajevskih policajaca?

Kantonalni sud u Sarajevu prvostepenu presudu donio je 27. decembra 2024. godine. Savo Marinković tada je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina, dok je Aleksandru Macanu izrečena jedinstvena zatvorska kazna od 15 godina.

Međutim, Vrhovni sud FBiH je 22. decembra 2025. godine djelimično prihvatio žalbe branilaca optuženih, ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Ponovljeni postupak pred Kantonalnim sudom u Sarajevu započeo je u martu ove godine.

Policajci ubijeni tokom obavljanja službene dužnosti

Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje, dok su obavljali službene zadatke.

Prema navodima optužnice, policajci su u Geteovoj ulici zatekli osobe koje su pokušavale ukrasti automobil. Na njih je, dok su se nalazili u službenom vozilu, ispaljeno najmanje 20 hitaca.

Šehović je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu napada, dok je Vujinović nekoliko sati kasnije podlegao povredama.

Optužnica za ovaj zločin potvrđena je u decembru 2022. godine.

U predmetu je prvobitno bio optužen i Marko Trifković, koji je nakon postizanja sporazuma o priznanju krivnje s Tužilaštvom pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora.

Trifković nije obuhvaćen ponovljenim postupkom protiv Marinkovića i Macana.