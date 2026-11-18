FIFA razmatra mogućnost da obavezne trominutne pauze tokom utakmica ostanu na snazi i na Svjetskom prvenstvu 2030. godine, koje će biti održano u Španiji, Portugalu i Maroku, uz nekoliko susreta u Južnoj Americi.

Pravilo uvedeno na ovogodišnjem Mundijalu izazvalo je brojne reakcije, a novi dokumenti pokazuju da bi njegova primjena mogla biti nastavljena i na narednom prvenstvu.

Prema pisanju britanskog Guardiana, u dokumentaciji namijenjenoj potencijalnim kupcima televizijskih prava za Svjetsko prvenstvo 2030. predviđena je mogućnost prikazivanja reklama tokom trominutnih prekida igre.

Takva mogućnost otvara dodatni prostor za zaradu televizijskim kućama, zbog čega se ponovo postavlja pitanje da li se pravilo uvodi isključivo radi zaštite zdravlja nogometaša ili i zbog komercijalnih interesa.

FIFA pravilo o pauzama izazvalo kritike nogometaša

Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine obavezne trominutne pauze uvedene su sredinom svakog poluvremena, na svih 104 utakmice, bez obzira na temperaturu i vremenske uslove.

FIFA je ovu odluku obrazložila potrebom da se zaštiti zdravlje igrača i omogući njihova redovna hidratacija tokom utakmica.

Međutim, dio nogometaša i sportske javnosti kritikovao je takav sistem, smatrajući da nepotrebni prekidi narušavaju ritam igre, posebno kada vremenske prilike ne zahtijevaju dodatni odmor.

Među kritičarima bio je i hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić, koji je ukazao na finansijsku stranu ovakvog pravila.

“To je sigurno dobra finansijska stvar za neke. Inače, apsolutno podržavam da u teškim vremenskim uslovima imamo odmor kako bismo se rashladili. U Philadelphiji možda bude 35 stepeni, ali ovako s nižom temperaturom to nema smisla”, poručio je Kramarić.

Reklame tokom pauza donose milionske prihode

Prema podacima koje prenosi Guardian, televizijske kuće su tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine od reklamnih blokova u pauzama mogle ostvarivati prihode između 1,7 i 7,7 miliona eura po utakmici.

Američka televizijska kuća Fox tokom cijelog prvenstva ostvarila je približno 720 miliona eura prihoda od oglašavanja.

Upravo mogućnost dodatnih prihoda jedan je od razloga zbog kojih je nastavak primjene trominutnih pauza privukao pažnju javnosti.

FIFA je, međutim, za Guardian naglasila da konačna odluka o pravilima za Svjetsko prvenstvo 2030. još nije donesena.

Dokumentacija za televizijska prava obuhvata različite scenarije, uključujući i standardne pauze za rashlađivanje koje se primjenjuju u uslovima visokih temperatura.

Ukoliko obavezne pauze budu zadržane, utakmice na Svjetskom prvenstvu 2030. ponovo bi imale četiri perioda igre razdvojena prekidima, umjesto dosadašnjeg kontinuiteta dva poluvremena.