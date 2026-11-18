Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se na svom Instagram profilu emotivnom porukom upućenom navijačima, zahvalivši im na podršci koju su pružali reprezentaciji tokom protekle godine.

Barbarez se osvrnuo na period iza reprezentacije, naglašavajući značaj zajedništva, rada i vjere u ekipu, ali i posebnu vezu između igrača i navijača.

“Iza nas je jedna posebna godina, godina koja je pokazala da se snovi mogu ostvariti kada postoji vjera u kvalitet, zajedništvo, rad i ljubav prema grbu koji nosimo na srcu”, napisao je Barbarez.

Selektor je posebno zahvalio navijačima koji su pratili reprezentaciju i pružali joj podršku bez obzira na rezultate.

“Kao selektor, želim vam se zahvaliti za svaku emociju, svaku podršku, svaku zastavu i svaki glas koji je bio uz nas. Vi niste bili samo naša podrška, vi ste bili dio ove reprezentacije”, poručio je.

U nastavku objave Barbarez je naglasio da reprezentacija pripada svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira na to gdje žive.

“Ova reprezentacija pripada svima vama, bez obzira na to odakle dolazite, kako se zovete ili gdje živite”, napisao je selektor.

Poruku je završio riječima zahvalnosti i pozivom na zajedništvo.

“Hvala vam što vjerujete u nas i što živite za nas. Vaša reprezentacija, jedno srce, jedna BiH!”, poručio je Barbarez.