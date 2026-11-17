Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je večeras Rumuniju rezultatom 2:1 na stadionu Bilino polje u Zenici, u posljednjem kolu grupne faze Lige nacija.

Zmajevi su nakon ranog vodstva gostiju uspjeli preokrenuti rezultat, a pobjednički pogodak postigao je Esmir Bajraktarević u 82. minuti.

Izabranici Sergeja Barbareza tako su pobjedom završili grupnu fazu takmičenja i potvrdili drugo mjesto na tabeli, koje im je već ranije osiguralo nastup u baražu za plasman u elitnu A diviziju Lige nacija.

Rumunija je bolje otvorila susret i već u šestoj minuti stigla do prednosti. Nakon asistencije Dennisa Mana, Daniel Bîrligea zatresao je mrežu Martina Zlomislića i doveo goste u vodstvo.

Primljeni pogodak nije zaustavio reprezentativce Bosne i Hercegovine, koji su postepeno preuzimali inicijativu i pokušavali doći do izjednačenja.

Upornost Zmajeva isplatila se u 44. minuti, kada je Benjamin Tahirović postigao pogodak za 1:1, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Bajraktarević donio preokret i pobjedu Zmajevima

U nastavku utakmice selektor Sergej Barbarez napravio je nekoliko promjena u sastavu, a reprezentacija Bosne i Hercegovine zaigrala je ofanzivnije.

Posebno opasni bili su Esmir Bajraktarević i Ermedin Demirović, koji su u nekoliko navrata zaprijetili golu Rumunije.

Veliku priliku BiH imala je u 78. minuti, kada je Amar Memić ubacio loptu pred gol gostiju, a Demirović šutirao iz izgledne pozicije. Ipak, rumunski golman Otto Hindrich sjajnom intervencijom spriječio je pogodak.

Četiri minute kasnije Bilino polje je eksplodiralo od oduševljenja. Esmir Bajraktarević postigao je sjajan pogodak za 2:1 i donio potpuni preokret reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Do kraja susreta Zmajevi su sačuvali prednost i upisali važnu pobjedu pred domaćim navijačima.

BiH završila na drugom mjestu, slijedi baraž za Ligu A

Statistika susreta pokazuje da je reprezentacija Bosne i Hercegovine imala 55 posto posjeda lopte, dok su obje ekipe uputile po 13 udaraca prema golu, od čega po šest u okvir.

Zmajevi su stvorili dvije velike prilike, dok Rumunija, prema statističkim podacima, nije imala nijednu tako okarakterisanu šansu.

Među najbolje ocijenjenim igračima utakmice bili su Kerim Alajbegović s ocjenom 7,8, Benjamin Tahirović i Esmir Bajraktarević s ocjenama 7,3 te Amar Memić sa 7,1.

Pobjedom protiv Rumunije reprezentacija Bosne i Hercegovine zaključila je grupnu fazu Lige nacija na drugom mjestu i sada se okreće baražu za plasman u najviši rang ovog takmičenja.

Žrijeb baraža zakazan je za petak, 20. novembra, u švicarskom Nyonu, dok će utakmice biti odigrane u martu 2027. godine.