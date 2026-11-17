Košarkašice BiH danas u norveškom Bergenu igraju utakmicu pretkvalifikacija za Eurobasket 2029, u kojoj će protiv domaće reprezentacije pokušati ostvariti prvu pobjedu u ovom kvalifikacionom ciklusu. Susret počinje u 18 sati, a direktan prijenos osiguran je putem FIBA YouTube kanala.

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Norvešku je doputovala nakon tijesnog poraza od Kipra rezultatom 66:69. Iako je riječ o podmlađenom sastavu, u stručnom štabu očekuju bolju igru i reakciju ekipe u drugom susretu.

Pomoćnik selektora Emira Halimića, Žarko Milaković, istakao je da su oscilacije protiv Kipra bile posljedica nedovoljnog iskustva, ali vjeruje da reprezentacija može do pozitivnog rezultata.

„Protiv Kipra smo odigrali dosta nervoznu utakmicu, sa dosta oscilacija, što je razumljivo s obzirom da je ovo nova i neiskusna reprezentacija. Međutim, vjerujem da smo se dobro pripremili za Norvešku, da ćemo imati dobru reakciju i pobijediti“, izjavio je Milaković.

Košarkašice BiH u Bergen stigle s 12 igračica

Za današnju utakmicu selektor Emir Halimić računa na Draganu Domuzin, Ajlu Hidić, Anđelu Šipku, Mariju Damjanović, Enu Šehović, Saru Herceg, Janu Gusku, Sajru Muminović, Saru Čamdžić-Heljić, Anđelu Gligić, Mariju Kešeljević i Jovanu Milaković.

Pred bh. košarkašicama je zahtjevan zadatak, a susret protiv Norveške prilika je da poprave dojam iz prethodne utakmice i ostanu u borbi za što bolji plasman u pretkvalifikacijama.

Utakmica Norveška – BiH igra se u dvorani Haukelandshalle u Bergenu, s početkom u 18 sati.

Direktan prijenos dostupan je na zvaničnom FIBA YouTube kanalu.