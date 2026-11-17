OKK Sloboda Energoinvest sutra će odmjeriti snage sa Širokim TT Kabeli u utakmici šestog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Susret je zakazan za 19 sati u dvorani Pecara u Širokom Brijegu, gdje će tuzlanski tim pokušati pružiti što bolju partiju protiv jednog od glavnih favorita prvenstva.

Trener Slobode Marko Trbić svjestan je kvaliteta domaće ekipe, ali vjeruje da njegovi igrači mogu pružiti snažan otpor ukoliko odigraju na najvišem nivou.

Prema njegovim riječima, Široki trenutno ima kvalitetniji sastav i kontinuitet dobrih nastupa, zbog čega će od košarkaša Slobode biti potrebno izuzetno zalaganje kako bi ostali konkurentni tokom utakmice.

Situaciju dodatno otežavaju zdravstveni problemi dvojice igrača Slobode, čiji je nastup pod znakom pitanja. Stručni štab nada se da će barem jedan od njih biti na raspolaganju za sutrašnje gostovanje.

Iako ulogu favorita prepušta protivniku, Trbić očekuje da njegova ekipa upravo u ovakvoj utakmici pronađe dodatni motiv i pokaže koliko može protiv kvalitetnog rivala.

„Nadam se da će ova utakmica u nama izazvati želju da odigramo najbolju utakmicu sezone i pokažemo ono najbolje što možemo u ovom trenutku. Ako nam se ukaže prilika, pokušat ćemo i pobijediti. Široki je veliki favorit, ali mi ćemo se boriti“, poručio je Trbić.

Utakmica Širokog TT Kabeli i Slobode Energoinvest igra se sutra, 18. novembra, s početkom u 19 sati, a direktan prijenos bit će dostupan putem YouTube kanala Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.