Cirkularna ekonomija u BiH dobila je novu podršku kroz saradnju Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ). Danas je potpisan memorandum o razumijevanju kojim je predviđen zajednički rad na unapređenju upravljanja otpadom, smanjenju njegovog odlaganja na deponije i efikasnijem korištenju resursa.

Potrebu za promjenama pokazuju podaci o količinama otpada koji završava na deponijama. Prema Agenciji za statistiku BiH, više od 99 posto komunalnog otpada dopremljenog na kontrolisane deponije trajno se odlaže, dok se od približno 150.000 tona plastičnog otpada proizvedenog godišnje reciklira svega dva posto.

Za poređenje, u Evropskoj uniji prosječna stopa recikliranja komunalnog otpada približava se 50 posto, a pojedine zemlje uspijevaju reciklirati više od 70 posto.

Cirkularna ekonomija u BiH zahtijeva promjene u upravljanju otpadom

Potpisani memorandum dio je projekta „Zelena tranzicija: Promocija cirkularne ekonomije u gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini“, poznatog kao CE4BiH.

Cilj projekta je stvaranje uslova u kojima će se otpad, umjesto isključivog odlaganja, sve više koristiti kao resurs za proizvodnju novih proizvoda i materijala.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da je Vlada FBiH usvajanjem Plana upravljanja otpadom za period od 2026. do 2030. godine već utvrdila pravac budućih reformi.

Posebna pažnja, prema njenim riječima, usmjerena je na uspostavljanje održivih načina finansiranja sistema upravljanja otpadom, bez kojih nije moguće provesti planirane promjene.

Naredni korak bit će formiranje međusektorske radne grupe, čiji će rad koordinirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma uz podršku GIZ-a.

Njemačka podrška usklađivanju s evropskim standardima

Direktor GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Daniel Bagwitz naglasio je značaj povezivanja institucija i privrede kako bi propisi i javne politike odgovarali stvarnim potrebama onih koji ih provode.

Saradnja je usmjerena i na približavanje domaćeg sistema upravljanja otpadom standardima Evropske unije, što predstavlja dio obaveza Bosne i Hercegovine na evropskom putu.

Voditeljica projekta CE4BiH Sarmina Ferhad-Stavginski istakla je da je cilj uspostaviti sistem u kojem će se znanje, investicije i odgovornost povezati radi boljeg korištenja raspoloživih resursa.

Cirkularna ekonomija u BiH podrazumijeva postepeni prelazak s modela u kojem se proizvodi koriste i odbacuju na sistem koji omogućava njihovu ponovnu upotrebu, popravku i reciklažu.

Projekat CE4BiH provodi GIZ po nalogu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, u okviru Regionalnog klimatskog partnerstva Njemačke i Zapadnog Balkana. Aktivnosti su povezane s provedbom Zelene agende za Zapadni Balkan.