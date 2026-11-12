Upravljanje otpadom u BiH: Švicarska rješenja kao primjer za promjene

Upravljanje otpadom u BiH bilo je u fokusu konferencije održane jučer u Sarajevu, na kojoj su predstavnici domaćih institucija i stručnjaci iz Švicarske razgovarali o mogućnostima unapređenja komunalnih sistema, smanjenju količine otpada i efikasnijem korištenju resursa.

Konferenciju pod nazivom „Upravljanje komunalnim otpadom: Razmjena iskustava između Švicarske i Bosne i Hercegovine“ organizovala je Ambasada Švicarske u BiH, u okviru projekta „SDG Partnerstvo između Bosne i Hercegovine i Švicarske“.

Na skupu su učestvovali predstavnici nadležnih institucija, lokalnih zajednica, komunalnih preduzeća, međunarodnih organizacija i razvojnih partnera.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma predstavljala je Lejla Arnautović, savjetnica federalne ministrice okoliša i turizma, koja je učestvovala na panelu posvećenom prelasku s tradicionalnog upravljanja otpadom na efikasnije korištenje resursa.

Upravljanje otpadom u BiH zahtijeva ulaganja i bolju saradnju

Tokom konferencije razgovarano je o problemima koji otežavaju razvoj održivog sistema upravljanja komunalnim otpadom. Među najvećim izazovima izdvojeni su nedovoljno razvijena infrastruktura, finansiranje komunalnih sistema i potreba za boljom koordinacijom između različitih nivoa vlasti.

Posebno je naglašena važnost Federalnog plana upravljanja otpadom, koji predstavlja strateški okvir za unapređenje ove oblasti u Federaciji BiH. Međutim, istaknuto je da planirane mjere moraju biti praćene konkretnim ulaganjima i projektima na lokalnom nivou.

Jedna od tema bila je i cirkularna ekonomija, odnosno pristup koji podrazumijeva smanjenje nastanka otpada, njegovu ponovnu upotrebu i reciklažu, umjesto odlaganja vrijednih materijala na deponije.

Švicarska iskustva mogu poslužiti lokalnim zajednicama

Učesnicima su predstavljeni primjeri upravljanja komunalnim otpadom iz švicarskih gradova Bremgarten i La Chaux-de-Fonds, koji su poslužili kao osnova za razgovor o mogućnostima primjene sličnih rješenja u Bosni i Hercegovini.

Razmatrano je kako upravljanje otpadom u BiH učiniti dugoročno održivim, uz bolje povezivanje pojedinačnih projekata, strateških ciljeva i stvarnih potreba lokalnih zajednica.

Na konferenciji je naglašeno da razvoj efikasnog sistema zahtijeva usklađeno djelovanje institucija, komunalnih preduzeća i lokalnih vlasti, kao i ulaganja koja će omogućiti provođenje planiranih mjera.