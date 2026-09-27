Svjetski dan turizma: Digitalni alati mogu otvoriti nove mogućnosti za bh. turizam

RTV SLON
Foto: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Danas se obilježava Svjetski dan turizma, a ovogodišnja tema posvećena je digitalnoj agendi i umjetnoj inteligenciji te njihovoj ulozi u promjenama koje oblikuju turizam.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder poručila je da Bosna i Hercegovina u digitalnoj transformaciji može pronaći priliku za veću vidljivost i dostupnost svojih turističkih destinacija, ali i za unapređenje iskustva posjetilaca.

Kako je istakla, putovanje počinje mnogo prije samog dolaska na destinaciju. Turisti danas koriste digitalne platforme za pronalaženje destinacija, odabir sadržaja i planiranje putovanja, zbog čega digitalni alati i umjetna inteligencija mogu pomoći u predstavljanju turističke ponude novim generacijama putnika.

Pozder je naglasila da turistička ponuda Bosne i Hercegovine nije ograničena na nekoliko najpoznatijih gradova i destinacija. Različiti prirodni, kulturni, gastronomski i drugi sadržaji pružaju mogućnost razvoja raznovrsnijih turističkih proizvoda i ravnomjernijeg razvoja turizma.

Prema njenim riječima, cilj ne bi trebao biti samo povećanje broja dolazaka, već i duži boravak gostiju, veće korištenje lokalnih usluga i veća korist za zajednice koje razvijaju turističku ponudu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma podržava projekte lokalnih zajednica, turističku infrastrukturu, manifestacije i razvoj različitih turističkih proizvoda, uključujući sadržaje koji povezuju turizam s kulturom, sportom i prirodnim i kulturno-historijskim naslijeđem.

Ministrica Pozder poručila je da digitalizacija ne treba biti cilj sama po sebi. Umjetna inteligencija može pomoći u razumijevanju potreba turista i pružanju relevantnijih informacija, ali, kako je navela, tehnologija ne može zamijeniti prirodu, kulturno-historijsko naslijeđe, gastronomiju i ljude koji čine iskustvo putovanja.

Poseban naglasak stavila je i na održivi razvoj turizma, uz ocjenu da zaštita okoliša i razvoj turizma ne trebaju biti suprotstavljeni ciljevi. Očuvana priroda, prostor i kulturno naslijeđe predstavljaju važne resurse za daljnji razvoj turističke ponude Bosne i Hercegovine.

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