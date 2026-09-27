Selektor Rumunije pred duel sa BiH: Zmajevi su mnogo napredovali

Selektor Rumunije Gheorghe Hagi pohvalio je reprezentaciju Bosne i Hercegovine uoči međusobnog duela u Ligi nacija, ističući da su Zmajevi u posljednje dvije godine napravili veliki iskorak.

Na konferenciji za medije Hagi je naglasio da Bosna i Hercegovina djeluje mnogo zrelije i organizovanije nego ranije.

Prema njegovim riječima, napredak je posebno vidljiv na mentalnom planu, ali i u načinu na koji ekipa funkcioniše kao cjelina.

„Bosna i Hercegovina je napravila ogroman napredak u posljednje dvije godine. Igrači su napredovali, posebno na mentalnom planu, imaju dobar tim i veoma dobrog trenera“, kazao je Hagi.

Dodao je da Zmajevi djeluju disciplinovano i organizovano, te da ostavljaju znatno bolji utisak nego u prethodnim susretima dvije reprezentacije.

Rumunija želi pobjedu protiv BiH

Uprkos respektu prema protivniku, Hagi je jasno poručio da Rumunija u utakmicu ulazi s ciljem da osvoji tri boda.

„Puni smo samopouzdanja i, bez obzira na to ko počne utakmicu, moramo pobijediti“, poručio je selektor Rumunije.

Hagi je izrazio i žaljenje zbog toga što na stadionu neće biti publike, ali je naglasio da njegova ekipa mora ostati maksimalno fokusirana na rezultat.