Sutra sunčano i toplije, ujutro moguća magla

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dok je u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća magla ili niska oblačnost.

Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 6 do 12 stepeni, na jugu do 16, dok će dnevna biti između 17 i 23 stepena. Na jugu zemlje temperatura može dostići 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz sunčano i stabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti izraženije.

Mjestimična magla i niže jutarnje temperature kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati manje poteškoće.

S obzirom na to da će tokom dana biti osjetno toplije, preporučuje se slojevito odijevanje, kao i boravak na otvorenom.