Sutra sunčano i toplije, ujutro moguća magla

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dok je u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća magla ili niska oblačnost.
Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.
Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 6 do 12 stepeni, na jugu do 16, dok će dnevna biti između 17 i 23 stepena. Na jugu zemlje temperatura može dostići 27 stepeni.
Biometeorološka prognoza
Uz sunčano i stabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti izraženije.
Mjestimična magla i niže jutarnje temperature kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati manje poteškoće.
S obzirom na to da će tokom dana biti osjetno toplije, preporučuje se slojevito odijevanje, kao i boravak na otvorenom.