Mekane palačinke: Ovaj sastojak može pomoći da duže ostanu vazdušaste

Mekane palačinke nije uvijek lako zadržati takvima i nakon što se ohlade, ali jedan jednostavan sastojak može pomoći da duže ostanu lagane i vazdušaste.

Riječ je o maloj količini sode bikarbone, koja tokom pečenja doprinosi stvaranju sitnih mjehurića u tijestu i može pomoći da struktura palačinki bude rastresitija.

Jedan od razloga zbog kojeg palačinke kasnije postanu žilave jeste prekomjerno miješanje smjese. Što se tijesto duže muti, gluten se više razvija, pa palačinke mogu izgubiti mekoću.

Važno je i kako se čuvaju nakon pečenja. Ako ostanu otkrivene, iz njih postepeno isparava voda, zbog čega postaju suše i tvrđe.

Mekane palačinke traže i pravilnu pripremu

Soda bikarbona može pomoći da palačinke budu prozračnije, ali s količinom ne treba pretjerivati. Veća količina može ostaviti gorak ili neugodan okus.

Za dobar rezultat dovoljno je koristiti malu količinu, smjesu ne miješati duže nego što je potrebno i pečene palačinke držati pokrivene kako bi zadržale vlagu.

Na taj način mekane palačinke mogu duže zadržati svoju teksturu, čak i nakon što se ohlade.