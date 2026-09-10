Ampulirani lijekovi od sada digitalno: Terapija dostupna direktno u domovima zdravlja

Ampulirani lijekovi od sada digitalno – Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je novi modul e-Ampula, kojim je započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona.

Proces digitalizacije počeo je 1. septembra 2026. godine, a cilj je da osigurana lica koja ispunjavaju propisane uslove i indikacije terapiju dobijaju direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja.

Putem modula e-Ampula prati se nabavka ampuliranih lijekova, njihova potrošnja i trenutno stanje u zdravstvenim ustanovama. Ovlašteni ljekar za pacijenta kreira eRecept za ampulirani lijek, nakon čega se podaci evidentiraju u informacionom sistemu.

U sistemu se automatski bilježi da je lijek pacijentu primijenjen, kao i vrsta lijeka, doza i drugi podaci potrebni za praćenje potrošnje i kontrolu lijekova.

Za osigurana lica to znači da, za lijekove obuhvaćene Listom ampuliranih lijekova i uz ispunjene propisane uslove, više neće biti potrebno da lijek prethodno nabavljaju vlastitim sredstvima, a potom podnose zahtjev za refundaciju troškova.

Uvođenje e-Ampule dio je šireg procesa nadogradnje informacionog sistema ZZO TK i prelaska na elektronske zdravstvene usluge, s ciljem povezivanja zdravstvenih ustanova i jednostavnijeg ostvarivanja prava na terapiju.