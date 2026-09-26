Ovi nutrijenti najčešće nedostaju djeci, a važni su za njihov razvoj

Pravilna i raznovrsna ishrana važna je za pravilan rast i razvoj djece. Iako djeca mogu unositi dovoljne količine hrane i energije, u njihovoj ishrani ponekad nedostaju pojedini vitamini i minerali.

Među nutrijentima čiji se nedostatak može javiti su željezo, vitamin A, cink i jod. Njihov adekvatan unos važan je za različite funkcije organizma, uključujući razvoj mozga, imunitet, vid i održavanje energije.

Željezo ima važnu ulogu u stvaranju hemoglobina i prijenosu kisika, kao i u normalnom funkcionisanju mozga. Nedostatak može biti praćen umorom, bljedilom i poteškoćama s koncentracijom. Dobri izvori željeza su meso, mahunarke i zeleno lisnato povrće.

Vitamin A važan je za vid, kožu i normalno funkcionisanje imunološkog sistema. Njegov ozbiljan nedostatak može dovesti do problema s vidom i povećati osjetljivost na infekcije.

Cink učestvuje u rastu i razvoju organizma te podržava normalno funkcionisanje imunološkog sistema. Nedovoljan unos može utjecati na rast i otpornost organizma.

Jod je neophodan za stvaranje hormona štitne žlijezde, koji imaju važnu ulogu u razvoju mozga i drugim procesima u organizmu. Dugotrajan nedostatak može imati posljedice na razvoj i funkciju štitne žlijezde.

Za većinu djece najvažnija je raznovrsna ishrana koja uključuje različite grupe namirnica. Ukoliko postoji sumnja na nedostatak određenog vitamina ili minerala, roditelji bi se trebali posavjetovati s pedijatrom prije uzimanja dodataka prehrani.