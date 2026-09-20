Roditelji često djeci ispunjavaju raspored: Kako prepoznati da je izvanškolskih aktivnosti previše?

Početak školske godine za mnoge porodice znači i povratak brojnim obavezama. Uz školu, djeca često imaju treninge, kurseve stranih jezika, časove muzike, plesa ili druge aktivnosti.

Iako izvanškolske aktivnosti mogu biti korisne za razvoj različitih vještina i interesa, važno je da dječiji raspored ne postane pretrpan.

Psihologinja i psihoterapeutkinja Maja Vujčić Vračević ističe da ne postoji tačan broj aktivnosti koji bi bio odgovarajući za svako dijete. Neka djeca bez problema mogu uskladiti nekoliko aktivnosti, dok drugima i jedna može predstavljati opterećenje.

Zato je, prije svega, važno pratiti kako dijete reaguje na ono čime se bavi. Roditelji mogu obratiti pažnju na to raduje li se aktivnosti, ide li na nju zato što to zaista želi te kakvo je njegovo raspoloženje nakon treninga ili časa.

Promjene poput umora, razdražljivosti, problema sa spavanjem ili izbjegavanja odlaska na određenu aktivnost mogu ukazivati na to da je raspored postao prezahtjevan. Kod neke djece opterećenje se može pokazati i kroz fizičke tegobe, poput bolova u stomaku.

Nije cilj ispuniti svaki slobodan termin

Ako dijete želi isprobati više različitih aktivnosti, roditelji ne moraju odmah ograničiti njegove interese, ali je važno zajedno razgovarati o tome šta mu pojedina aktivnost donosi i kako se zbog nje osjeća.

Jednako tako, dijete ne mora nužno imati organizovanu aktivnost nakon škole. Ako ne pokazuje interes za nogomet, ples, muziku ili neki drugi hobi, to samo po sebi nije razlog za zabrinutost.

Važno je da dijete ima dovoljno kretanja i vremena provedenog na svježem zraku. To ne mora uvijek biti kroz organizovani sport. Šetnja, vožnja bicikla, planinarenje ili zajedničke porodične aktivnosti također mogu biti dobar način da dijete bude fizički aktivno.

Djeci je potrebno i vrijeme za odmor

Uz sve obaveze, ne treba zaboraviti ni na vrijeme kada dijete nema nikakav plan.

Slobodna igra, druženje, odmor i čak dosada imaju svoje mjesto u odrastanju. Pretrpan raspored može ostaviti malo prostora upravo za ono što djetetu treba nakon školskog dana – da se odmori i provede vrijeme bez novih obaveza.

Zato je, kako ističe psihologinja, važno imati na umu da je dijete ono koje ide na aktivnosti i koje treba osjetiti i njihove dobre i loše strane.

Cilj ne bi trebao biti što veći broj aktivnosti, već raspored u kojem dijete ima dovoljno prostora za školu, ono što voli, porodicu, igru i odmor.