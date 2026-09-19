Gubitak mišićne mase može ozbiljno narušiti zdravlje, nije važna samo tjelesna težina

Gubitak mišićne mase može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, čak i kada vaga pokazuje manju tjelesnu težinu i na prvi pogled djeluje da je osoba ostvarila željeni rezultat.

Kod brzih i restriktivnih dijeta dio izgubljenih kilograma ne mora dolaziti samo iz masnog tkiva. Organizam može gubiti i mišiće, što dugoročno utiče na snagu, pokretljivost, metabolizam i sposobnost oporavka nakon bolesti.

Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da broj kilograma sam po sebi nije dovoljan pokazatelj zdravstvenog stanja.

Gubitak mišićne mase utiče na mnogo više od snage

Postepeni pad mišićne mase, snage i funkcije poznat je kao sarkopenija, a češće se javlja s godinama, ali može biti povezan i sa sjedilačkim načinom života, pojedinim bolestima i dugotrajnim restriktivnim dijetama.

Osobe sa značajnijim gubitkom mišića mogu imati poteškoće pri hodanju, penjanju uz stepenice, ustajanju sa stolice i obavljanju drugih svakodnevnih aktivnosti.

Slabiji mišići povećavaju i rizik od padova i prijeloma, posebno kod starijih osoba.

Mišićno tkivo ima važnu ulogu i u regulisanju nivoa glukoze u krvi, osjetljivosti na inzulin i ukupnoj dnevnoj potrošnji energije. Zbog toga gubitak mišićne mase može imati posljedice i na metaboličko zdravlje.

Manje kilograma ne znači uvijek i bolje zdravlje

Naglo mršavljenje može smanjiti broj na vagi, ali ako se istovremeno gubi veća količina mišićnog tkiva, rezultat nije nužno povoljan.

Manjak mišića može usporiti metabolizam, pogoršati ravnotežu i smanjiti sposobnost organizma da podnese fizički napor ili se oporavi nakon bolesti.

Poseban problem predstavlja stanje poznato kao sarkopenična gojaznost, kada osoba istovremeno ima povećan udio masnog tkiva i smanjenu količinu mišićne mase.

Takva kombinacija povezuje se s većim rizikom od smanjene pokretljivosti, padova, inzulinske rezistencije i drugih metaboličkih problema.

Vaga i BMI ne otkrivaju cijelu sliku

Gubitak mišića često nije lako uočiti samo posmatranjem osobe ili praćenjem tjelesne težine. Zbog toga vaga, kao ni indeks tjelesne mase, ne pokazuju uvijek stvarni odnos između mišićnog i masnog tkiva.

Očuvanje mišića posebno je važno tokom starenja, ali i kod osoba koje dugo miruju, imaju hronične bolesti ili pokušavaju smršati.

Redovna fizička aktivnost, posebno vježbe snage, zajedno s odgovarajućim unosom proteina i uravnoteženom ishranom, mogu pomoći u očuvanju mišićne mase.

Ako je gubitak mišićne mase izražen, nenamjeran ili praćen slabošću i padom funkcionalnosti, preporučljivo je razgovarati s ljekarom.