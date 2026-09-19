Završen ovosedmični Dnevni kviz, poznat dobitnik nagrade

RTV SLON

Dnevni kviz RTV Slon završio je ovosedmični nagradni ciklus, koji je trajao od ponedjeljka, 14. septembra, do petka, 18. septembra 2026. godine.

Tokom pet radnih dana svakog jutra objavljivali smo novi kviz sa pet pitanja. Čitaoci su provjeravali znanje iz sporta, Bosne i Hercegovine, filma, muzike, zabave, svijeta oko nas i općeg znanja, a istovremeno su učestvovali u izboru dobitnika sedmične nagrade.

Dobitnik ovosedmične nagrade, kuhala za kafu CL TPGK2910, je čitalac Jasmin koji je učestvovao koristeći e-mail adresu [l……[email protected]]. Dobitnik je o nagradi i načinu preuzimanja već obaviješten putem e-maila.

Novi sedmični ciklus Dnevnog kviza počinje u ponedjeljak, 21. septembra. Svakog radnog dana na portalu RTV Slon objavljujemo novi nagradni kviz sa pet pitanja i pet ponuđenih odgovora.

I naredne sedmice igramo se, provjeravamo znanje i nagrađujemo naše čitaoce.

pročitajte i ovo

KVIZ

DNEVNI KVIZ – petak 18.9.2026. – Pet pitanja za provjeru općeg...

KVIZ

DNEVNI KVIZ – četvrtak 17.9.2026. – Koliko poznajete svijet oko nas?

KVIZ

DNEVNI KVIZ – Koliko znate o filmu, muzici i zabavi?

KVIZ

DNEVNI KVIZ – utorak 15.9.2026. – Koliko poznajete Bosnu i Hercegovinu?

KVIZ

Dnevni kviz – ponedjeljak 14.9.2026 – Koliko znate o sportu?

KVIZ

Završen ovosedmični Dnevni kviz, poznat dobitnik nagrade

Vijesti

Radarske kontrole u TK danas na brojnim lokacijama: Pogledajte raspored

Vijesti

BHRT obustavio dio programa: Gledaoci jutros bez „Jutra za sve“

BiH

BH Meteo najavljuje zahlađenje: Temperature bi početkom sedmice mogle pasti ispod prosjeka

Magazin

Stalna žeđ nije uvijek bezazlena: Ovo mogu biti razlozi zbog kojih ste često žedni

BiH

Ograničenje marži na gorivo u FBiH produženo za još 90 dana

Učitati više