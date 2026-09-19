Ograničenje marži na gorivo u FBiH produženo za još 90 dana

RTV SLON
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Ograničenje marži na gorivo u FBiH ostaje na snazi još 90 dana, nakon što je Vlada Federacije BiH produžila mjeru neposredne kontrole cijena naftnih derivata.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a njome se zadržavaju postojeće maksimalne trgovačke marže. U veleprodaji neaditiviranih naftnih derivata marža može iznositi najviše 0,06 KM po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 0,25 KM po litru.

Ograničenje marži na gorivo ostaje nepromijenjeno

Mjera je uvedena u junu ove godine, a njeno važenje sada je produženo za dodatnih 90 dana. Cilj je spriječiti da promjene nabavnih cijena goriva budu dodatno uvećane rastom trgovačkih marži.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kazao je da Federacija BiH ne može direktno utjecati na cijene nafte na međunarodnom tržištu, ali može ograničiti dio konačne cijene koji se odnosi na maržu trgovaca.

Produženje mjere dolazi u periodu izraženih promjena cijena naftnih derivata, kada su i domaće cijene goriva pod pritiskom kretanja na svjetskom tržištu.

Na koje gorivo se odnosi mjera?

Ograničenje marži na gorivo primjenjuje se na neaditivirane naftne derivate. Na aditivirana goriva mjera se u pravilu ne odnosi, osim kada određeni veleprodajni ili maloprodajni objekat prodaje isključivo aditivirane derivate.

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da ograničenje marži ne može zaustaviti rast svjetskih cijena nafte niti promjene nabavnih cijena, ali bi trebalo spriječiti dodatno povećavanje cijena kroz trgovačke marže.

Nadzor nad provođenjem odluke vršit će federalne i kantonalne tržišne inspekcije u okviru svojih nadležnosti.

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