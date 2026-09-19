Viza D za vozače iz BiH od 23. septembra, ali problem sa Schengenom ostaje

Viza D za vozače iz BiH od 23. septembra moći će se zatražiti u Hrvatskoj, što bi trebalo olakšati rad dijelu domaćih prevoznika, ali nova mjera ne rješava problem njihovog boravka u ostatku Schengena.

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine već mjesecima upozoravaju na posljedice pravila prema kojem državljani trećih zemalja na području Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Za vozače kojima je svakodnevni posao vezan za međunarodni transport takvo ograničenje postalo je ozbiljna prepreka.

Od 23. septembra zahtjeve će moći podnositi u Hrvatskoj, nakon izmjena tamošnjih propisa, ali iz Konzorcijuma Logistika BiH upozoravaju da se time rješava samo dio problema.

Viza D za vozače iz BiH ne važi za cijeli Schengen

Prema informacijama kojima raspolažu prevoznici, hrvatska dugotrajna viza namijenjena je prijevozu robe i putnika koji je vezan za Hrvatsku. Njeno korištenje ne znači da profesionalni vozači mogu bez ograničenja raditi i u drugim državama Schengena.

To ostavlja otvorenim pitanje transporta prema Njemačkoj, Austriji, Italiji, Češkoj, Francuskoj, Poljskoj i drugim važnim tržištima za privredu Bosne i Hercegovine.

Ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto kazao je da je od drugih članica Evropske unije, među kojima su Austrija, Slovačka i Italija, zatraženo da uvedu slična rješenja.

Prevoznici smatraju da bi upravo uključivanje većeg broja država moglo ublažiti probleme s kojima se suočavaju kompanije i vozači iz Bosne i Hercegovine.

Prevoznici upozoravaju na posljedice za privredu

Predstavnici poslovne zajednice upozoravaju da bi dugotrajan izostanak rješenja mogao povećati troškove transporta i dodatno opteretiti domaće kompanije.

Predsjednik Privredne komore RS Goran Račić upozorio je da bi dio većih prevoznika mogao preregistrovati poslovanje ili kupovati firme u Sloveniji i Hrvatskoj kako bi nastavili nesmetano raditi na evropskom tržištu.

Takav potez, prema njegovim riječima, donio bi znatno veće troškove poslovanja, koji bi se posredno mogli odraziti i na domaću privredu.

Protesti prevoznika za sada odgođeni

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore ranije su najavljivali regionalne blokade evropskih granica zbog problema sa pravilom 90/180.

Protesti planirani za 14. septembar odgođeni su nakon najava da bi moglo doći do pomaka u razgovorima sa Evropskom unijom, ali mogućnost njihovog održavanja još nije potpuno isključena.

Iz Konzorcijuma Logistika BiH poručuju da čekaju ishod daljih razgovora i odluke zemalja regiona koje su uključene u zajedničku inicijativu.

Iako viza D za vozače iz BiH predstavlja prvi konkretan pomak, prevoznici očekuju rješenje koje bi profesionalnim vozačima omogućilo obavljanje međunarodnog transporta i u drugim državama Schengena bez problema koje sada stvara ograničenje od 90 dana u periodu od 180 dana.