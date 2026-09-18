Vozači iz BiH od 23. septembra mogu podnositi zahtjeve za vize u Hrvatskoj

Nedžida Sprečaković
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Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj.

Početak podnošenja zahtjeva omogućen je u skladu s izmjenama hrvatskog Zakona o strancima koje se odnose na profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.

Riječ je o novoj mogućnosti za vozače kojima je zbog prirode posla neophodan čest boravak i kretanje kroz Hrvatsku i druge zemlje Evropske unije.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto potvrdio je da će procedura početi 23. septembra, navodeći da bi ova mjera trebala olakšati rad profesionalnim vozačima iz BiH.

Detaljne informacije o načinu podnošenja zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji i proceduri trebale bi biti objavljene na internet stranici Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.

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