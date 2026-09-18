Forto o problemima prijevoznika: Profesionalni vozači nisu migranti

Profesionalni vozači sa zapadnog Balkana ne bi trebali biti tretirani kao turisti ili migrantski rizik prilikom primjene šengenskih pravila, poručio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto govoreći o problemima s kojima se suočavaju domaći prijevoznici.

Forto je, uoči koordiniranih protesta prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, ukazao da problem primjene pravila prema kojem je boravak u šengenskom prostoru ograničen na 90 dana unutar perioda od 180 dana prevazilazi pitanje samog transportnog sektora.

Protesti su bili najavljeni na graničnim prijelazima sa Evropskom unijom, a prijevoznici su tražili drugačiji tretman profesionalnih vozača koji granice prelaze zbog obavljanja posla.

Forto je naglasio da institucije Bosne i Hercegovine ne mogu samostalno mijenjati šengenska pravila, jer o njima odlučuju Evropska unija i države članice šengenskog prostora.

„Naš posao je da zastupamo interese naših prijevoznika i koristimo svaki politički i diplomatski kanal koji imamo, ali rješenje mora doći s evropskog nivoa“, poručio je Forto.

Profesionalni vozači traže drugačiji tretman

Prema navodima Ministarstva komunikacija i prometa BiH, u rješavanje problema uključene su institucije BiH kroz diplomatske i stručne razgovore sa predstavnicima Evropske unije.

Ministarstvo je pitanje položaja profesionalnih vozača otvorilo direktno sa Evropskom komisijom, pokrenulo regionalnu koordinaciju i održalo više razgovora sa evropskim institucijama. Aktivnosti su vođene i prema Hrvatskoj, s obzirom na to da se upravo na njenoj granici ovaj problem posebno odražava na prijevoznike iz BiH.

Hrvatska je u maju ove godine izmijenila Zakon o strancima, čime je stvoren pravni osnov za posebne dugoročne vize za profesionalne vozače iz BiH i drugih zemalja regiona. Ipak, u Ministarstvu ističu da takvo rješenje ne uklanja problem primjene pravila 90/180 u cijelom šengenskom prostoru.

Forto je naveo da prijevoznici mjesecima upozoravaju na posljedice postojećeg režima i da još nema konačnog rješenja.

„Zato sada očekujemo i od Evropske komisije da ponudi rješenje prije nego što posljedice počnu osjećati i privreda zapadnog Balkana i Evropske unije“, kazao je.

Iz Ministarstva navode da su tokom razgovora s evropskim institucijama prihvaćeni argumenti prema kojima profesionalni vozači u zemlje Evropske unije ne ulaze zbog turizma, ne predstavljaju migrantski rizik niti koriste tamošnje socijalne sisteme, već borave u EU isključivo zbog obavljanja međunarodnog prijevoza.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zbog toga očekuje nastavak razgovora s Evropskom komisijom i državama članicama kako bi se pronašlo rješenje koje bi profesionalnim vozačima omogućilo nesmetano obavljanje posla.