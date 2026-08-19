Forto protiv zatvaranja Gradiške: Građani i privreda ne smiju plaćati cijenu nerada institucija

Granični prijelaz Gradiška ne bi trebao biti zatvoren zbog toga što nadležne institucije nisu na vrijeme završile svoj dio posla, poručio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je na današnjoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara BiH glasao protiv odluke o privremenom zatvaranju prijelaza Gradiška – Stara Gradiška.

Forto smatra da bi posljedice takve odluke direktno snosili građani, prijevoznici i privreda, iako odgovornost za nastalu situaciju, prema njegovim riječima, leži na institucijama koje nisu završile potrebne procedure.

Podsjetio je da je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH s Hrvatskom još 2022. godine završilo novi most kod Gradiške, dok je saobraćaj preko njega omogućen prije više od tri godine.

Iako postoji izgrađen most i međunarodni sporazum kojim je Gradiška Novi most – Gornji Varoš određen kao međunarodni granični prijelaz, Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije uspostavila carinski referat.

Iz UIO kao razlog navode to što njihov Upravni odbor još nije usvojio potrebnu sistematizaciju radnih mjesta.

Privremeni režim saobraćaja, uveden nakon obrušavanja dijela zaštitne ograde na starom mostu, ističe 19. augusta u 19 sati. Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da nema pravni osnov za novo produženje tog rješenja.

Istovremeno, i sama UIO je u materijalu dostavljenom Vijeću ministara upozorila da bi zatvaranje prijelaza moglo izazvati ozbiljne posljedice po građane, transport, privredu i ekonomiju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i šireg regiona.

Forto poručuje da zatvaranje starog prijelaza ne rješava suštinski problem.

Prema njegovim riječima, odgovornost treba tražiti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH i njenom Upravnom odboru, koji bi trebali završiti procedure kako bi novi granični prijelaz mogao raditi u punom kapacitetu.

Kada je riječ o sanaciji starog mosta, Forto navodi da postojeći sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske jasno propisuje da su za održavanje mostova nadležni upravitelji cestovne infrastrukture.

U ovom slučaju JP Putevi Republike Srpske trebali bi izraditi elaborat o trenutnom stanju mosta i utvrditi obim neophodnih radova.

Nakon toga nadležni upravitelji trebaju razmijeniti dokumentaciju, uskladiti aktivnosti i pripremiti eventualnu sanaciju.

Ako se utvrdi da je potrebno vanredno održavanje ili potpuna rekonstrukcija, JP Putevi Republike Srpske o tome trebaju obavijestiti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Tek tada bi državno ministarstvo moglo pokrenuti pregovore s Hrvatskom o posebnom sporazumu kojim bi bili definisani obim radova, javne nabavke, izrada projektne dokumentacije, nadzor i način finansiranja rekonstrukcije.

Granični prijelaz Gradiška tako ostaje predmet institucionalnog spora, dok Forto insistira da se rješenje mora tražiti kroz završavanje potrebnih procedura, a ne kroz zatvaranje prijelaza i stvaranje dodatnih problema građanima i privredi.