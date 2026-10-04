Sunčano vrijeme danas u BiH, temperature do 29 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, dok se u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može pojaviti magla.

Vjetar će biti slab. Na jugu će puhati iz jugozapadnog smjera, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 20 do 26 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 29 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će povoljne. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva.

Jutarnja magla može kratkotrajno izazvati tegobe kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, posebno onih koji imaju respiratorne probleme.

Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.