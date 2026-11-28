Aerodrom Tuzla ostvario je najveći broj putnika u svojoj historiji, a do kraja godine ostalo je još više od mjesec dana. Od početka 2026. godine usluge tuzlanskog aerodroma koristilo je oko 596.000 putnika, čime je premašen dosadašnji rekord iz 2019. godine.

Nakon perioda obilježenog ukidanjem aviolinija, zatvaranjem baze Wizz Aira i značajnim padom broja putnika, Međunarodni aerodrom Tuzla ponovo bilježi snažan rast.

Povratak baze mađarske aviokompanije, proširenje mreže destinacija i ulaganja u aerodromsku infrastrukturu doprinijeli su oporavku putničkog saobraćaja.

Aerodrom Tuzla na pragu 600.000 putnika

Dosadašnji rekord ostvaren je 2019. godine, kada je kroz tuzlanski aerodrom prošlo 593.050 putnika.

Koliko se situacija promijenila u relativno kratkom periodu najbolje pokazuju podaci o putničkom saobraćaju. Tokom 2024. godine evidentirano je 207.769 putnika, dok je 2025. godina završena sa 338.132 putnika.

Prema najnovijim preliminarnim podacima, broj putnika već je za oko 76 posto veći nego tokom cijele prošle godine.

Samo tokom oktobra ove godine aerodrom je opslužio 61.833 putnika, dok je najprometniji mjesec do sada bio august sa 75.382 putnika.

Do nove značajne granice od 600.000 putnika nedostaje još oko 4.000, a predstojeći praznici i povećanje broja letova trebali bi dodatno popraviti ovogodišnji rezultat.

U decembru više letova iz Tuzle

Putnike koji tokom božićnih i novogodišnjih praznika planiraju dolazak u Bosnu i Hercegovinu ili odlazak u inostranstvo očekuje povećanje broja letova.

Wizz Air u drugoj polovini decembra i početkom januara planira povećati broj sedmičnih polazaka iz Tuzle sa 29 na 39.

Dodatni letovi planirani su prema Baselu, Dortmundu, Memmingenu, Berlinu, Frankfurt Hahnu, Maastrichtu i Malmöu, dok bi postojeći raspored letova za Bratislavu, Hamburg i Köln trebao ostati nepromijenjen.

Tokom zimskog reda letenja putnicima je dostupno deset direktnih destinacija, među kojima je najfrekventnija linija za Memmingen.

Nova ulaganja trebala bi smanjiti probleme s maglom

Na tuzlanskom aerodromu završena su ulaganja u modernizaciju svjetlosne signalizacije, dok je za narednu godinu planirano unapređenje navigacionog sistema na kategoriju ILS CAT III.

Realizacija ovog projekta trebala bi omogućiti bolje operativne uslove pri smanjenoj vidljivosti, što je posebno značajno tokom zimskih mjeseci, kada magla često uzrokuje kašnjenja i preusmjeravanje letova.

Modernizacija infrastrukture značajna je i za pregovore s potencijalnim novim aviokompanijama.

Šta putnike očekuje u 2027. godini?

Uprkos rekordnom broju putnika, jedan od najvećih izazova za Aerodrom Tuzla u narednoj godini bit će zadržavanje postojećih i otvaranje novih aviolinija.

Prema ranije dostupnim rasporedima Wizz Aira, letovi prema Berlinu, Maastrichtu, Bratislavi i Kölnu nisu predviđeni nakon prve polovine januara.

Međutim, raspored letenja još je podložan izmjenama, dok se od proljeća očekuje uspostavljanje odnosno povratak linija prema Karlsruhe/Baden-Badenu, Cirihu, Larnaki i Istanbulu.

Uprava Međunarodnog aerodroma Tuzla najavljuje i pregovore s novim aviokompanijama radi proširenja ponude direktnih letova.